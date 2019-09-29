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12:55 (мск), источник: РИА Новости

В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Источник: РИА "Новости"

Женщину доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Позже у нее диагностировали системную красную волчанку: болезнь протекала очень тяжело и имела высокую степень активности.

«В процесс были вовлечены практически все органы и системы, поражена кожа, легкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит. Кроме того, перечень диагнозов дополнял миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения», — рассказали в пресс-службе.

Врачи боролись за жизнь пациентки почти две недели. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, однако она все еще находится под наблюдением специалистов и проходит курс лечения.

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