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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети появились комиксы о российской молодежи

Много мемов, анекдотов и иронии.

Художник под псевдонимом Шон Шоныч создал серию комиксов про молодых россиян.

На картинках — шони, милые существа в пижамах с ушами. Они ведут блоги, зависят от кофе, ходят на лекции, следят за модой, делаю селфи, живут в цифровом мире и занимаются многими другими вещами, типичными для людей, родившихся в конце ХХ — начале ХХІ века.

На страницу художника подписаны почти 26 тысяч пользователей. Они следят за приключениями шони и смеются, узнавая в них себя или своих знакомых в похожих ситуациях.

Анна Лысенко

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