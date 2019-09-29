14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети появились комиксы о российской молодежи
Много мемов, анекдотов и иронии.
Художник под псевдонимом Шон Шоныч создал серию комиксов про молодых россиян.
На картинках — шони, милые существа в пижамах с ушами. Они ведут блоги, зависят от кофе, ходят на лекции, следят за модой, делаю селфи, живут в цифровом мире и занимаются многими другими вещами, типичными для людей, родившихся в конце ХХ — начале ХХІ века.
На страницу художника подписаны почти 26 тысяч пользователей. Они следят за приключениями шони и смеются, узнавая в них себя или своих знакомых в похожих ситуациях.
Анна Лысенко