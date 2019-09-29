Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: отгадайте страну по сувенируСможете ли вы определить, куда нужно поехать, чтобы привезти тот или иной сувенир?
Фоторепортажи
40Comedy Wildlife Photography Awards
16Как выглядит крупнейший аэропорт в мире
17:49 (мск), источник: РИА Новости

Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей «кристаллами»

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Геммолог Ольга Радионова определила, какими «кристаллами» плачет девушка из Армении. Об этом сообщает НТВ.

Источник: РИА Новости

Журналисты телеканала собрали камни, которые выпадают из глаз 22-летней Сатеник Каразян, и отдали их на экспертизу. По словам специалиста, плотность и изломы элементов указывают на то, что это не кристаллы.

«Промышленное стекло. Самое натуральное. Это подтвердила лаборатория», — заявила Радионова.

Новость
Только не спрашивай: 4 вопроса, которые не стоит задавать врачу

Ранее СМИ сообщили о загадочной болезни Каразян, в глазах которой вместо слез образуются кристаллы. Врачи не смогли поставить ей диагноз, а некоторые из них даже окрестили девушку шарлатанкой.

По словам родственников, у семьи нет денег на лечение за границей: у супруга Сатеник инвалидность первой группы, родители мужа — пенсионеры, мать девушки растила ее и еще четверых детей одна.

Позднее башкирский офтальмолог Эрнст Мулдашев заявил РИА Новости о готовности обследовать девушку и оказать ей необходимую помощь.

 Cтала известна причина смерти Марка Захарова
Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело
В октябре повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
Почти половине деревьев Европы грозит исчезновение
В России изменился список документов для приема на работу
Авианосец США попал в «ловушку» Китая в Южно-Китайском море
Здоровье
Почему немеют конечности, если они не затекли Отвечаем на вопросы пользователей.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Трубка в колесе: о каком мошенничестве на дороге стоит знать Дорожные мошенники и грабители придумывают новые способы преступлений. Одним из них стал преднамеренный прокол колеса и кража вещей из салона машины
Кино
Памяти Марка Захарова: 6 легендарных фильмов мастера Тот самый Мюнхгаузен, нелюдимый Медведь и Остап Бендер — вспоминаем этих и других оживших на экране персонажей в постановках главного волшебника советского кино
Недвижимость
«Трущобный туризм» обогнал по популярности Тадж-Махал
До какого этажа достают лестницы пожарных машин?
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Популярные темы на «Детях»
Надо отдавать собаку 1094
Как правильно поступить ? 953
«Мама». неужели мне не суждено услышать это слово? 949
Нет света в конце тоннеля 872
Леди
«Не понимаю, что творится»: Дана Борисова резко поправилась Телезвезда пожаловалась на лишний вес.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь