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15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии экскаватор «помог» принять роды

Скорая попала в ДТП.

Экскаватор неожиданно пришел на помощь рожающей женщине в Лютенхольме, в земле Шлезвиг-Гольштейн, сообщает Spiegel.

Будущая мама ехала в карете скорой помощи в больницу. На узкой дороге скорая столкнулась с другим авто и едва не опрокинулась в кювет. В это время у женщины начались роды. Автомобиль с роженицей и командой медиков застрял в опасном положении. В любой момент он мог опрокинуться.

ДТП увидели работающие рядом строители. Они направили к скорой экскаватор, и тот подпер автомобиль ковшом.

Женщина благополучно родила мальчика. Маму с ребенком доставили в больницу во Фленсбурге. В аварии несколько человек получили травмы.

Анна Лысенко

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