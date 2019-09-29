В Германии экскаватор «помог» принять роды

Экскаватор неожиданно пришел на помощь рожающей женщине в Лютенхольме, в земле Шлезвиг-Гольштейн, сообщает Spiegel.
Будущая мама ехала в карете скорой помощи в больницу. На узкой дороге скорая столкнулась с другим авто и едва не опрокинулась в кювет. В это время у женщины начались роды. Автомобиль с роженицей и командой медиков застрял в опасном положении. В любой момент он мог опрокинуться.
ДТП увидели работающие рядом строители. Они направили к скорой экскаватор, и тот подпер автомобиль ковшом.
Женщина благополучно родила мальчика. Маму с ребенком доставили в больницу во Фленсбурге. В аварии несколько человек получили травмы.