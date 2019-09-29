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17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: в Европе может исчезнуть почти половина деревьев

Составлен список вымирающих видов.

Источник: Reuters

42% деревьев Европы находятся под угрозой исчезновения. К такому выводу пришли эксперты Международного союза охраны природы (МСОП).

Главные угрозы местным растениям — появление инвазивных видов, беспорядочные рубки, вредители и болезни, а также урбанизация, говорится в заявлении на сайте организации.

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Специалисты проанализировали ситуацию с 454 видами европейских деревьев. Из них под угрозой оказались 58% видов, растущих только в Европе. 15% (66 видов) деревьев находятся на грани полного исчезновения.

Опасность, в частности, грозит 170 европейским сортам рябины. Уязвимым видом признан и конский каштан, страдающий от инвазивного вида бабочек Cameraria ohridella, которые уничтожают листву дерева.
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В работе принимали участие более 150 европейских экспертов. По итогам их анализа опубликована Красная книга деревьев Европы.

Анна Лысенко

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