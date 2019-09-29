Билан после скандала в Самаре подарил городу инклюзивную детскую площадку

Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».
Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и «не рассчитал». Певец пообещал дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист начал переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице — необходимый для лечения детей аппарат. Позже губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что концерт Билана пройдет на площади Куйбышева в Самаре 29 сентября.
«Дима Билан в Самаре. <…> В студии инклюзивного творчества вручил сертификат на установку инклюзивной детской площадки», — говорится в сообщении мэрии в твиттере.
По данным администрации, воспитанники студии также сфотографировались с Биланом, подарили ему поделки, которые сделали своими руками, и спели вместе с артистом песню.