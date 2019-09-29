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20:02 (мск), источник: РИА Новости

Билан после скандала в Самаре подарил городу инклюзивную детскую площадку

САМАРА, 29 сен — РИА Новости. Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в Самаре подарил городской студии инклюзивного творчества сертификат на установку инклюзивной детской площадки, сообщает в воскресенье администрация Самары.

Источник: РИА Новости

Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и «не рассчитал». Певец пообещал дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист начал переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице — необходимый для лечения детей аппарат. Позже губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что концерт Билана пройдет на площади Куйбышева в Самаре 29 сентября.

«Дима Билан в Самаре. <…> В студии инклюзивного творчества вручил сертификат на установку инклюзивной детской площадки», — говорится в сообщении мэрии в твиттере.

По данным администрации, воспитанники студии также сфотографировались с Биланом, подарили ему поделки, которые сделали своими руками, и спели вместе с артистом песню.

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