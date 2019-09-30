«Я скорее умру»: пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото

Снимок опубликовала пользовательница Bella Lack.
«Мне только что прислали это фото и попросили найти леопарда. Я была уверена, что это какая-то шутка… пока не обнаружила леопарда. А вы можете его найти?» — написала она.
«Нет, но теперь у меня разболелась голова», — ответил девушке Resister Dog.
«Я умру до того, как мне удастся его заметить», — призналась Laura Jennings.
«Кто-нибудь, дайте мне ответ. Я сойду с ума, если продолжу смотреть на землю на картинке», — пожаловался Zack Ickowicz.
«Наверное, с моим мозгом что-то не так», — прокомментировал снимок antoonna.
Некоторым все-таки удалось найти хищника на фото. Оказалось, что леопард лежит в небольшой яме позади дерева, по левую сторону от него. Из-за пятнистой окраски млекопитающее затерялось среди мелких камешков и земли вокруг.
«Я вижу его! Ух ты! Как только вы нашли леопарда, вы уже не можете развидеть его! Я ожидала, что он будет виден лишь частично, а не весь целиком. Потрясающе!» — написала Shell.
«Это заняло у меня около пяти минут. Хорошо же он спрятался», — отметила Stephanie Barlow.