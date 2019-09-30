Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Что написано в жалобе сотрудника разведки на президента США Трампа Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки
Фоторепортажи
20Скончался экс-президент Франции Жак Ширак
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
07:32 (мск), источник: РИА Новости

«Я скорее умру»: пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В твиттере набирает популярность пост с фотографией, на которой среди земли, камней и дерева замаскировался леопард.

Источник: РИА Новости

Снимок опубликовала пользовательница Bella Lack.

«Мне только что прислали это фото и попросили найти леопарда. Я была уверена, что это какая-то шутка… пока не обнаружила леопарда. А вы можете его найти?» — написала она.

«Нет, но теперь у меня разболелась голова», — ответил девушке Resister Dog.

«Я умру до того, как мне удастся его заметить», — призналась Laura Jennings.

«Кто-нибудь, дайте мне ответ. Я сойду с ума, если продолжу смотреть на землю на картинке», — пожаловался Zack Ickowicz.

«Наверное, с моим мозгом что-то не так», — прокомментировал снимок antoonna.

Некоторым все-таки удалось найти хищника на фото. Оказалось, что леопард лежит в небольшой яме позади дерева, по левую сторону от него. Из-за пятнистой окраски млекопитающее затерялось среди мелких камешков и земли вокруг.

«Я вижу его! Ух ты! Как только вы нашли леопарда, вы уже не можете развидеть его! Я ожидала, что он будет виден лишь частично, а не весь целиком. Потрясающе!» — написала Shell.

«Это заняло у меня около пяти минут. Хорошо же он спрятался», — отметила Stephanie Barlow.

Читайте также
 Cтала известна причина смерти Марка Захарова
Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело
В Гидрометцентре прогнозируют наступление бабьего лета
Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
СК возбудил дело об изнасиловании гражданки Германии
Что будет с долларом, рублем и евро в октябре? Валютный прогноз
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей «кристаллами»
Как неочевидные вещи могут испортить кредитный рейтинг
Здоровье
Почему немеют конечности, если они не затекли Отвечаем на вопросы пользователей.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Трубка в колесе: о каком мошенничестве на дороге стоит знать Дорожные мошенники и грабители придумывают новые способы преступлений. Одним из них стал преднамеренный прокол колеса и кража вещей из салона машины
Кино
Памяти Марка Захарова: 6 легендарных фильмов мастера Тот самый Мюнхгаузен, нелюдимый Медведь и Остап Бендер — вспоминаем этих и других оживших на экране персонажей в постановках главного волшебника советского кино
Недвижимость
«Трущобный туризм» обогнал по популярности Тадж-Махал
До какого этажа достают лестницы пожарных машин?
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Дети
Сергей Лазарев впервые показал дочь Певец воспитывает годовалую Аню.
Леди
«Не понимаю, что творится»: Дана Борисова резко поправилась Телезвезда пожаловалась на лишний вес.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь