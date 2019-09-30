10:33 (мск), источник: Известия
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Новые запреты для курильщиков, кредиторов, хостелов и другие новшества.
Курильщикам придется договариваться с домочадцами о том, чтобы курить в квартире или искать другое место для перекура — с 1 октября запрещено разводить огонь на балконах. Новые правила пожарной безопасности коснутся также больниц и кинотеатров. Кроме того, в этом месяце могут начать спрашивать паспорт не только при покупке алкоголя, но и билета в кино на хоррор. О новых правилах выдачи кредитов, снижении НДС на фрукты и ягоды, тонкостях ОСАГО и других новшествах октября, читайте в материале «Известий».
С 1 октября россиянам нельзя разводить огонь на балконах и лоджиях.
— Теперь законом запрещено испoльзование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и нoмерах гостиниц, — сообщили в МЧС.
В документе об изменениях правил противопожарного режима, который утвердило федеральное правительство, не было пояснений касательно того, что же считать открытым огнем. Главный вопрос — означает ли это, что россиянам теперь нельзя курить на балконе?
Да, нельзя, подтвердили в МЧС 26 сентября. Вместе с тем на балконах и лоджиях нельзя жарить шашлыки и зажигать свечи.
— К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара, — пояснили ТАСС в
Наказание прописано в ст. 20.4 КоАП о нарушениях требований пожарной безопасности — это штраф в размере до 5 тыс. рублей. При серьезных последствиях может наступить и
Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.
Об этом заявили в МЧС 28 сентября.
Новые требования с октября будут предъявляться также к медицинским учреждениям и кинотеатрам. В больницах детские палаты и палаты для тяжелобольных можно располагать только на нижних этажах, чтобы избежать заминок во время эвакуации. Кинотеатры же теперь обязаны информировать зрителей о том, что делать, если начнется пожар.
У сотрудников кинотеатров, кроме того, с 29 октября появится право спрашивать паспорт у посетителей — соответствующий законопроект Госдума приняла в этом году. Это нужно на случай, если контролер засомневается в том, что зритель проходит под возрастную маркировку. То же самое касается книжных магазинов и ларьков с прессой. Ранее в беседе с «Известиями» юрист, однако, отмечал, что закон о возрастных маркировках и так разрешал продавцам запрашивать документы.
С конца месяца также будет ограничено размещение информационной продукции категории «18+» в радиусе 100 м от образовательных учреждений, поликлиник и домов творчества.
На повышение зарплаты с октября могут рассчитывать некоторые категории бюджетников, которых не вписали в майские указы президента — это так называемая третья категория. К первой категории бюджетников относят, в частности, врачей и учителей, ко второй — работники региональных управлений федеральных ведомств.
Их зарплата с 1 октября должна вырасти на 4,3%.
Речь идет о бюджетных учреждениях, которые находятся в федеральном ведении. Решение по регионам и муниципалитетам принимают губернаторы — всем им еще до начала года были направлены соответствующие рекомендации из Москвы. Повышение также предусмотрено для федеральных госслужащих с классными чинами юстиции, сотрудников Министерства иностранных дел и других.
Скорее всего, зарплату повысят и сотрудникам других категорий, предположил в беседе с RT директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович:
Эта индексация идет практически вровень с уровнем инфляции. Это законодательная компенсация.
По городу и в пригороде детей можно будет перевозить только на автобусах, оснащенных ремнями безопасности. Это требование, по информации
— Кроме того, сопровождающие перед началом движения автобуса и в процессе перевозки будут обязаны контролировать, пристегнулись ли дети ремнями безопасности, — сообщили в ГИБДД. — Также в их обязанности теперь входит не допускать, чтобы дети поднимались с мест и передвигались по салону автобуса во время движения.
Наличие ремней может быть решающим фактором для спасения ребенка в случае ДТП, напоминают в автоинспекции.
По подсчетам ведомства, за 8 месяцев этого года зарегистрировано 468 ДТП, в которые попали автобусы и в которых пострадали дети: четверо погибли, из них трое не были пристегнуты.
Вместе с тем правительство упростило требования для перевозчиков по документам. В частности, теперь им не придется по три года хранить бумаги о поездке — достаточно 90 дней. Кроме того, подавать информацию о перевозке детей в городе и пригороде достаточно за сутки — раньше это нужно было делать за два дня.
О запрете хостелов в многоквартирных домах разговоры велись последние несколько лет. Соответствующий законопроект был принят в марте. Изначально депутаты планировали, что он вступит в силу через 10 дней после официальной публикации, но Совет Федерации потребовал увеличить переходный период, чтобы не разорились владельцы гостиниц и не пострадали туристы, уже забронировавшие хостелы.
С 1 октября закон наконец вступает в силу. Он гласит, что гостиницы можно открыть в жилом доме, если речь идет о нежилых помещениях с отдельным входом. Кроме того, они должны быть оборудованы охранной сигнализацией и противопожарной системой.
— Новые законодательные ограничения способствуют перераспределению рынка. Часть хостелов вынуждена будет прекратить работу, а другие, скорее всего, уйдут в теневой формат, — отмечала в беседе с «Известиями» замдиректора департамента консалтинга Colliers International Евгения Тучкова. — Но рано или поздно они будут закрыты.
1 октября начнут действовать новые правила ЦБ по банковскому обслуживанию банковских лиц, разработанные с целью снизить долговую нагрузку на население. Банки, прежде чем принять решение о выдаче кредита, должны рассчитывать показатель долговой нагрузки (сокращенно ПДН).
Расчет на то, что банкам будет невыгодно выдавать потребительские кредиты лицам из категории повышенного риска
Вместе с тем новое требование не действует на образовательные кредиты и ипотеку, в выплате которой помогает государство, если долговая нагрузка не превышает 60% от зарплаты.
Кроме того, ПДН с 1 октября должны высчитывать и микрофинансовые организации. Такое требование начинает действовать для них, если речь идет о займе более 10 тыс. рублей. При показателе долговой нагрузки выше 50% микрокредиторы обязаны заморозить половину предоставляемого займа на собственных счетах. С начала следующего года это требование ужесточат, повысив планку до 65%.
Ряд экспертов опасались, что введение ПДН для банков вынудит граждан идти к микрофинансовым организациям. Самый страшный драконовский метод, порушивший жизни множества людей, — отбор жилья. С 1 октября, по новому закону, они не имеют права выдавать кредиты под залог жилья, в том числе доли в квартирах.
Обладателям российского паспорта будет достаточно подать письменное уведомление о выходе из гражданства другого государства, а не ждать годами ответа из той страны. Уведомление с 17 октября будут принимать органы МВД, в том числе по месту фактического пребывания, а не только по прописке.
Основной причиной принятия соответствующей поправки стали многочисленные случаи игнорирования запросов о выходе из гражданства Украины. Теперь уведомления российского МВД будет достаточно даже для того, чтобы устроиться на госслужбу и в правоохранительные органы.
Кроме того, государство упростило требования для тех, кто претендует на российское гражданство. Теперь по упрощенной схеме его смогут получить квалифицированные специалисты (в частности, врачи и инженеры) не после трех, а после одного года работы на территории России.
С 1 октября ставки НДС на фрукты и ягоды снижаются с 20% до 10%. Такие поправки Госдума приняла после поручения президента Владимира Путина, которого о льготах попросили садоводческие хозяйства. Обратная ситуация с пальмовым маслом: для него заканчиваются льготы, действовавшие 15 лет.
Большие изменения ждут судебную систему: в России заработают кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, два соответствующих военных суда и Центральный окружной военный суд.
Кроме того, начинают действовать поправки, которые называют «сплошной кассацией», — суды не будут предварительно отбирать жалобы для коллегиального рассмотрения.
— «Сплошная кассация» позволит более эффективно исправлять судебные ошибки и повысит правовую защиту граждан и бизнеса, — приводит слова председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева «Парламентская газета».
Есть также новость для автомобилистов. С 1 октября, согласно поправкам в закон об ОСАГО, увеличивается предельная сумма выплат в случае, если ДТП оформлено без участия сотрудников ГИБДД — со 100 тыс. до 400 тыс. рублей. Раньше в пилотном формате это правило действовало в Москве, Подмосковье,
Такой расклад возможен, если в аварию попали две машины и обошлось без жертв. Водители должны иметь ОСАГО и согласиться в показаниях. Кроме того, всё должно быть зафиксировано с помощью аппаратуры ГЛОНАСС или специального приложения для смартфона и занесено в специальную систему, иначе придется рассчитывать на выплату до 100 тыс. рублей.
Екатерина Кориненко