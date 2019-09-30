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08:38 (мск), источник: РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах — Дальний Восток и Крайний Север, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Источник: РИА Новости

Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

В лидерах Северный Кавказ и юг

Здоровый образ жизни, как отмечается в исследовании, с каждым годом становится все более актуальным, охватывая все большее количество регионов.

Тройка лидеров с прошлого года не изменилась.

На первом месте Дагестан, на втором месте — Чечня, на третьем — Кабардино-Балкария.

Четвертое место заняла Адыгея, существенно улучшившая свои позиции по сравнению с прошлым годом (11-е место в 2018 году). На пятом месте — Краснодарский край.

«Для большинства данных регионов характерны невысокий уровень потребления табачных изделий, низкие объемы продаж алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда. По остальным параметрам ситуация в регионах-лидерах различается. В частности, по доле населения, занимающегося физической культурой и спортом, Краснодарский край и Республика Дагестан входят в число лидеров, остальные же регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по данному показателю занимают средние позиции», — отмечается в исследовании. Дальний Восток в аутсайдерах.

На последнем месте рейтинга оказался Камчатский край, на предпоследнем — Еврейская автономная область, третье место с конца заняла Магаданская область.

Четвертое и пятое места с конца заняли Забайкальский край и Ненецкий автономный округ.

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«Слабые позиции данных регионов наблюдаются почти по всем показателям, учитываемых в рейтинге. Хотя стоит отметить, что по отдельным критериям можно найти положительную динамику, но для качественного улучшения ситуации этого чаще всего недостаточно и нужен комплексный подход в борьбе с распространенностью алкоголя и табака в данных регионах», — отмечают эксперты.

Спорт и отказ от вредных привычек

Здоровый образ жизни чаще всего ассоциируется с занятиями спортом и отказом от вредных привычек. За 2018 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным Минспорта, составила 39,8%, что на три процентных пункта выше, чем годом ранее. Кроме того, до 83% выросла доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

По данным Минспорта, лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, являются Краснодарский край, где показатель составляет 49,8%, Республика Тыва (48,8%), Республика Дагестан (47,3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (46,6%) и Тамбовская область (45,9%).

Что касается вредных привычек, то, по данным Росстата, ежедневно курят 22,5% населения России. Больше всего курильщиков среди людей в возрасте 40−50 лет (32,5%), а вот в возрасте от 20 до 40 лет таких ощутимо меньше (22,8% в возрасте 20−24 лет, 29,7% — 25−29 лет, 29,9% — 30−39 лет). В 2017 году, по данным Минздрава, доля потребителей табака составляла 29%. Вслед за сокращением доли курящего населения снижаются и расходы на табачные изделия. По итогам 2018 года расходы на табак снизились в 47 российских регионах.

Как отмечается в исследовании, самой распространенной вредной привычкой среди населения России остается употребление алкоголя.
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Для расчета эксперты использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона.

По итогам 2018 года в среднем по России он составил 7,3 литра, что на 0,3 литра ниже показателя 2017 года, продажи алкоголя по этому показателю снизились в 47 субъектах федерации. В то же время в отдельных регионах Дальнего Востока данный показатель вдвое превышает средний по стране.

«В целом можно говорить о том, что распространение принципов здорового образа жизни находит отклик среди населения России. ЗОЖ перестает быть модой и скорее превращается в реальный образ жизни, меняя отношение к себе и своему здоровью. Процесс изменения ценностей запущен, но нужно продолжать работу на всех уровнях для продвижения здоровых привычек в более широкие слои населения», — отмечается в исследовании.

* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

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