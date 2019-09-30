07:41 (мск), источник: РИА Новости
В Сети появилось видео давки покупателей в Нижнекамске из-за блендеров
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Нижнекамске местные жители устроили в одном из магазинов давку
На кадрах видно, как покупатели толкают друг друга, чтобы заполучить товар. Продавцы, не ожидавшие такого ажиотажа, кидают коробки с бытовой техникой в толпу.
По данным портала «Новости Набережных Челнов», блендеры по цене в 199 рублей продавались только один день, в субботу, с 16 до 18 часов.
Ранее стало известно, что во Владикавказе в местном торговом центре покупатели устроили давку и потасовки на распродаже одежды «одна вещь — один рубль».