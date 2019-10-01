10:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
На столбах по всему миру появились необычные скульптуры (фото)
Интересная форма уличного искусства.
Калифорнийский скульптор Спенсер Литтл создает скульптуры из проволоки и устанавливает их на фонарных столбах и других сооружениях.
Эти творения так хорошо вписываются в городской пейзаж, что дополняют и переосмысливают его, вызывают смех или заставляют задуматься.
Свои необычные фигуры американец создает уже 15 лет. Обычно он использует непрерывный кусок проволоки, сгибая ее плоскогубцами. Некоторые скульптуры мастер дополняет подвижными частями.
Работы Спенсера Литтла были выставлены на многочисленных выставках в галереях. Их также можно увидеть во многих городах мира.
Анна Лысенко