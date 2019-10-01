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10:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

На столбах по всему миру появились необычные скульптуры (фото)

Интересная форма уличного искусства.

Калифорнийский скульптор Спенсер Литтл создает скульптуры из проволоки и устанавливает их на фонарных столбах и других сооружениях.

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Эти творения так хорошо вписываются в городской пейзаж, что дополняют и переосмысливают его, вызывают смех или заставляют задуматься.

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Свои необычные фигуры американец создает уже 15 лет. Обычно он использует непрерывный кусок проволоки, сгибая ее плоскогубцами. Некоторые скульптуры мастер дополняет подвижными частями.

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Работы Спенсера Литтла были выставлены на многочисленных выставках в галереях. Их также можно увидеть во многих городах мира.

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Анна Лысенко

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