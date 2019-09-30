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10:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Фото «двухмерного» здания поставило пользователей сети в тупик

Пользователей Reddit удивило здание в городе Хэррисон в американском штате Нью-Йорк, так как на фото оно показалось им двухмерным. Пост со снимком набрал 30 тысяч лайков и 700 комментариев.

При взгляде на снимок некоторые заподозрили, что его автор отретушировал изображение в графическом редакторе. Однако часть юзеров воспользовалась сервисом Google Street View, чтобы проверить, действительно ли здание так выглядит. Они обнаружили, что фото подлинное.

This building on my street looks two-dimensional from a certain angle. from r/mildlyinteresting

Пользователи выяснили, что на самом деле сверху здание выглядит как трапеция: две его стороны параллельны, а две другие — нет.

Из-за того что одна из сторон постройки не перпендикулярна улице, стоящему лицом к фасаду здания человеку кажется, что оно двухмерное.

Многие юзеры не смогли представить здание трехмерным даже после того, как убедились в этом с помощью карт. «О боже, мой мозг только что расплавился!» — написал Weneversleep90.

Ранее в сентябре пользователей сети озадачила загадка с замаскированным леопардом. Они попытались найти его на фото, однако не у всех это получилось.

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