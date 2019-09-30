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11:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о разногласиях Собчак и Первого канала из-за «Пусть говорят»

Участие телеведущей Ксении Собчак в шоу «Пусть говорят» на Первом канале оказалось под вопросом. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Источник: РИА "Новости"

Собеседник издания, имеющий отношение к передаче, сообщил, что у Собчак и Первого канала возникли разногласия, связанные с финансовыми условиями. Источник РБК на телеканале опроверг информацию о заморозке проекта и указал на то, что тизер нового шоу с участием Собчак остается доступен на сайте вещателя.

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Кроме того, РБК взял комментарий у знакомого Собчак, который также опроверг новость о возможной заморозке проекта с участием ведущей. Также отмечается, что сама Собчак прочла сообщение, отправленное ей журналистами СМИ, но не ответила на него.

Информация о том, что у ведущей и канала возникли финансовые разногласия, появилась в Telegram-канале «Только никому…» 28 сентября. «На последних переговорах остановились, что “Пусть говорят” будут вести Собчак и Борисов (ведущий “Пусть говорят” в настоящее время — прим. “Ленты.ру”) по отдельности, неделю через неделю», — было написано на скриншоте, прикрепленном к посту в канале.

12 сентября на сайте Первого канала появился рекламный анонс, в котором Собчак, лежа в ванне, говорит собеседнику по телефону: «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!» Ролик сопровождался подписью: «Ксения Собчак. Скоро на Первом».

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В пресс-службе Первого канала «Ленте.ру» не подтвердили и не опровергли информацию о назначении Собчак. Пресс-секретарь Первого Лариса Крымова посоветовала журналистам следить за эфиром канала.

Слухи о том, что Собчак может стать ведущей на Первом канале, появились в мае 2019 года. Предполагалось, что ее привлекут к работе в новом сезоне, начинающемся осенью. Тогда журналистка заявила, что уже два года ведет переговоры с гендиректором канала Константином Эрнстом.

В настоящее время «Пусть говорят» ведет Дмитрий Борисов, который до этого вел выпуски новостей. В 2017 году он сменил Андрея Малахова, который был ведущим передачи с момента ее основания. Ток-шоу было запущено в 2001 году и изначально носило название «Большая стирка». Позднее его переименовали в «Пять вечеров», а через несколько лет — в «Пусть говорят».

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