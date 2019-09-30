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12:51 (мск), источник: Моя Планета

Почему люди икают?

При чем тут нервы и как привести их (и себя) в порядок.

Источник: Моя Планета

Отвечает Артем Павлов, заведующий кафедрой анатомии РязГМУ, доктор медицинских наук, доцент

Наверное, каждый хотя бы раз сталкивался с икотой. Обычно она возникает внезапно, длится недолго, но приятных ощущений отнюдь не доставляет. Выделяют два вида икоты: физиологическую, свойственную нашему организму, и патологическую, которая вызывается некоторыми заболеваниями.

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Прежде чем выяснить принцип икоты, стоит сказать несколько слов об особенностях строения нашего тела. Как это ни удивительно, но основными структурами организма являются мозг и… кишка. Да-да! Не сердце и не легкие, а кишка.

Сначала эмбрион не имеет четкого разделения на органы желудочно-кишечного тракта и представляет собой единую трубку. Органы выделяются позднее, и все они нуждаются в контроле со стороны мозга. Поэтому формируется целая группа крупных нервов, представляющих собой своеобразные пути обмена информацией между внутренними органами и мозгом (головным и спинным). Среди этих нервов наиболее крупными являются блуждающий (он идет от головного мозга) и диафрагмальный (следующий от спинного). Они находятся в тесном контакте с внутренними органами, но для нас особенно интересна их связь с межреберными мышцами и диафрагмой.

Ученые полагают, что физиологическая икота чаще всего возникает при переедании, то есть когда объем желудка резко увеличивается. Так как еда — очень важный компонент нашей жизни, было бы странно, не предусмотри природа для нее резервного хранилища.

И оно есть — внутри желудка находится воздух, а икота помогает вытолкнуть его в пищевод и тем самым освободить место для пищи.

Как же это происходит? Блуждающий нерв располагается двумя стволами около пищевода, практически на его поверхности. Когда пищевод переходит в желудок, нерв проникает в узкую расщелину между мышечными пучками диафрагмы. При переполнении желудка он оказывается зажат между стенкой органа и диафрагмой. И в мозг поступает сигнал: «Убрать давление на нерв!» Межреберные мышцы и диафрагма сокращаются, то есть получается как бы вдох. А чтобы содержимое желудка не попало в легкие, одновременно с этим закрывается вход в гортань. Голосовые складки резко сокращаются, и мы издаем этот странный звук «ик». Как только сдавливание нерва прекращается, икота исчезает.

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Помочь «сбросить груз» с блуждающего нерва можно, глубоко вдохнув и задержав дыхание, словно продавливая диафрагму вниз. Как вариант, просто глубоко и медленно подышать. Или же можно выпить немного воды. Но обычно организм сам приводит себя в строй.

Кстати, в научных кругах существует мнение, что такой рефлекс возник еще у наших водных предков. Он помогал им выталкивать воду из кишки при поглощении пищи.

Так что эта икота — вполне нормальное явление. Совсем другое дело — патологическая икота. Она может возникать в результате различных заболеваний, в том числе из-за опухоли головного мозга, инфаркта миокарда или отравления.

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