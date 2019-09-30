12:51 (мск), источник: Моя Планета
Почему люди икают?
При чем тут нервы и как привести их (и себя) в порядок.
Отвечает Артем Павлов, заведующий кафедрой анатомии РязГМУ, доктор медицинских наук, доцент
Наверное, каждый хотя бы раз сталкивался с икотой. Обычно она возникает внезапно, длится недолго, но приятных ощущений отнюдь не доставляет. Выделяют два вида икоты: физиологическую, свойственную нашему организму, и патологическую, которая вызывается некоторыми заболеваниями.
Прежде чем выяснить принцип икоты, стоит сказать несколько слов об особенностях строения нашего тела. Как это ни удивительно, но основными структурами организма являются мозг и… кишка.
Сначала эмбрион не имеет четкого разделения на органы
Ученые полагают, что физиологическая икота чаще всего возникает при переедании, то есть когда объем желудка резко увеличивается. Так как еда — очень важный компонент нашей жизни, было бы странно, не предусмотри природа для нее резервного хранилища.
Как же это происходит? Блуждающий нерв располагается двумя стволами около пищевода, практически на его поверхности. Когда пищевод переходит в желудок, нерв проникает в узкую расщелину между мышечными пучками диафрагмы. При переполнении желудка он оказывается зажат между стенкой органа и диафрагмой. И в мозг поступает сигнал: «Убрать давление на нерв!» Межреберные мышцы и диафрагма сокращаются, то есть получается как бы вдох. А чтобы содержимое желудка не попало в легкие, одновременно с этим закрывается вход в гортань. Голосовые складки резко сокращаются, и мы издаем этот странный звук «ик». Как только сдавливание нерва прекращается, икота исчезает.
Помочь «сбросить груз» с блуждающего нерва можно, глубоко вдохнув и задержав дыхание, словно продавливая диафрагму вниз. Как вариант, просто глубоко и медленно подышать. Или же можно выпить немного воды. Но обычно организм сам приводит себя в строй.
Так что эта икота — вполне нормальное явление. Совсем другое дело — патологическая икота. Она может возникать в результате различных заболеваний, в том числе