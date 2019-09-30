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14:20 (мск), источник: Lenta.Ru

У Алены Водонаевой нашли третью ногу на фото

Пользователей сети позабавил снимок бывшей участницы телевизионного проекта «Дом 2» Алены Водонаевой, опубликованный в ее профиле в Instagram.

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На фото телеведущая изображена лежащей на ступенях в коротком серебристом платье. Она положила ногу на ногу, и многие юзеры увидели под ее левым коленом еще одну ногу, заподозрив ведущую в неумелом фотошопе. «У тебя три ноги и одна рука!» — писал пользователь Natka_club. «Увольте фотошопера. Он должен хотя бы строение таза знать, азы», — возмутилась Astrolog_tuttalaterra.

Юзер gubo_lashes в шутку предположил, что на фото не лишняя нога. «Может быть, это рука? Пятку чешет. Не?» — задавался вопросом он. «Радиация?» — пошутил Prisrak15.

Ранее в интернете стал популярен снимок невесты, огромные ягодицы которой удивили пользователей сети. Однако при более пристальном рассмотрении комментаторы поняли, что на самом деле рядом с невестой наклонилась еще одна девушка.

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