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14:15 (мск), источник: РИА Новости

Нижегородец второй год мучает соседей записью конского ржания и топота

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде проводит очередную проверку по жалобам жильцов на соседа, который второй год подряд ежедневно громко включает запись конского ржания и топота, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

В эфире нижегородской телекомпании «Сети НН» был показан сюжет о том, как в Нижнем Новгороде жители многоквартирного дома на улице Березовской вынуждены на протяжении всего дня слушать оглушительные звуки конского ржания, запись которого включает один из соседей. Как рассказал журналистам сам любитель лошадей, таким образом он мстит соседям сверху за то, что они громко топают по утрам. При этом от звуковой атаки страдает весь подъезд.

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«По данному факту в полицию поступило несколько заявлений от жителей дома. В 2018 году сотрудниками полиции в отношении мужчины составлено три протокола по части 1 статьи 2.1 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях (Нарушение тишины и покоя граждан). В 2019 году составлено еще три протокола. За нарушение общественного порядка судом были назначены наказания в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, которые мужчина не оплачивает», — сообщили в главке.

Там также сообщили, что сотрудники полиции «проводили с нарушителем многочисленные беседы профилактического характера».

«В конце сентября 2019 года в ОВД поступило новое заявление от жителей дома. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение», — отметили в ведомстве.

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