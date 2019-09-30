13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Огненный еж попал на видео в Красном море
Он больше похож на яркое растение.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Он больше похож на яркое растение.
Дайверы, погружающиеся в Хургаде, сняли на видео достаточно редкий вид морского ежа.
Astropyga radiata, известные также как огненные ежи, очень необычны и милы на вид. Они больше напоминают красочное растение, чем животное.
Специалисты предупреждают, что яд этих существ способен доставить человеку много неприятных моментов. А вот подводные враги ежей от уколов ярких колючек погибают.
Анна Лысенко