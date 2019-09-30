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13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Огненный еж попал на видео в Красном море

Он больше похож на яркое растение.

Дайверы, погружающиеся в Хургаде, сняли на видео достаточно редкий вид морского ежа.

Astropyga radiata, известные также как огненные ежи, очень необычны и милы на вид. Они больше напоминают красочное растение, чем животное.

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Специалисты предупреждают, что яд этих существ способен доставить человеку много неприятных моментов. А вот подводные враги ежей от уколов ярких колючек погибают.

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Astropyga radiata, Индонезия
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Astropyga radiata, Мексика
Во время загрузки произошла ошибка.
Astropyga radiata, Филиппины

Анна Лысенко

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