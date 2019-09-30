14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Попугая в Нидерландах посадили в тюрьму за кражу
Его не смогли разлучить с хозяином.
Полиция города Утрехт в Нидерландах поделилась в соцсетях снимком попугая, сидящего за решеткой. Оказывается, эти птицы уживаются не только с пиратами, но и ворами.
Как написали правоохранители, хозяина неразлучника задержали в магазине за кражу. Попугай тоже «участвовал» в преступлении. Он сидел у вора на плече.
Вместе с подозреваемым птицу отвезли в отделение. Там правоохранители растерялись — они не знали, куда посадить «преступного» попугая.
«Проконсультировавшись с подозреваемым, мы оставили их вместе в одной камере», — рассказали полицейские.
Неразлучнику налили воды и угостили целым бутербродом.
Анна Лысенко