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14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Попугая в Нидерландах посадили в тюрьму за кражу

Его не смогли разлучить с хозяином.

Полиция города Утрехт в Нидерландах поделилась в соцсетях снимком попугая, сидящего за решеткой. Оказывается, эти птицы уживаются не только с пиратами, но и ворами.

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Как написали правоохранители, хозяина неразлучника задержали в магазине за кражу. Попугай тоже «участвовал» в преступлении. Он сидел у вора на плече.

Вместе с подозреваемым птицу отвезли в отделение. Там правоохранители растерялись — они не знали, куда посадить «преступного» попугая.

«Проконсультировавшись с подозреваемым, мы оставили их вместе в одной камере», — рассказали полицейские.

Неразлучнику налили воды и угостили целым бутербродом.

Анна Лысенко

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