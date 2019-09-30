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18:28 (мск), источник: ТАСС

Создатель сериала «Тайны следствия» подал иски к Гусинскому на 98 млн рублей

Серию исков в Арбитражный суд Москвы подала продакшн-студия «Панорама».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Продакшн-студия «Панорама», которая создавала сериалы «Тайны следствия» и «Ментовские войны», подала серию исков в Арбитражный суд Москвы с требованием к Владимиру Гусинскому вернуть 98 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил юрист «Панорамы» Тимур Асхадуллин.

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«“Панорама” является кредитором Гусинского, наши требования к нему составляют 98 млн рублей. Он продал исключительные права на сериалы “Тайны следствия”, “Ментовские войны”, “Улицы разбитых фонарей”, “Москва. Три вокзала”, “Паутина” производства 2014−2019 годов. С нашей точки зрения права на эти сериалы были проданы по заниженной цене, поэтому мы подали несколько исков об оспаривании этих сделок, чтобы потом взыскать стоимость этих продуктов в счет погашения долга Гусинского», — сказал Асхадуллин. По его словам, каждый сериал является отдельным объектом прав, поэтому «Панорама» и подала серию исков.

«Иски предъявлены к швейцарской компании New Century Distribution GmbH, ООО «Домашний экран» и ООО «Кинопроизводственный центр». Соответчиками по искам выступают ФГУП «Телерадиокомпания «Россия» ВГТРК, АО «Телекомпания НТВ» и Министерство культуры РФ», — отметил адвокат.

Продюсер сериалов «Тайны Следствия» и «Ментовские войны» Ада Ставинская подтвердила ТАСС факт подачи исков об оспаривании сделок по продаже прав на эти фильмы. Комментариями Гусинского и представителей ответчика ТАСС пока не располагает.

Гусинский — бывший российский медиамагнат, владелец новостного ресурса NEWSru.com. В 2000 году выехал из России. Имел российское и израильское гражданства, в 2007 года получил испанское подданство. В 1992 году им было создано акционерное общество «Группа «Мост», основал телеканалы НТВ, ТНТ, был соучредителем газет «Сегодня», «7 дней», журнала «Итоги».

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