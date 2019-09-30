Британская семья бросила дом и бизнес и переехала с детьми жить в лес

Супруги Тизард из британского графства Девон после многих лет жизни в большом городе решились на кардинальные перемены. Они оставили два прибыльных бизнеса и отказались от благ цивилизации, чтобы избавиться от постоянного стресса, жить в гармонии с природой и снова почувствовать вкус к жизни.
Новым местом жительства Ник и Кристин Тизард выбрали лесное эко-сообщество Tinkers Bubble в графстве Сомерсет, которое существует уже более 25 лет, сообщает BBC.
Все обитатели коммуны (на постоянной основе тут живут 14 человек, еще около 50 регулярно приезжают на небольшие сроки) живут в самодельных деревянных домах, разводят кур и свиней, выращивают овощи и фрукты, а также делают одежду и различные предметы из натурального сырья.
Практически никаких современных благ цивилизации здесь нет, а потому, по словам Тизардов, первое время им было сложно адаптироваться. Однако за 10 месяцев пребывания в коммуне они успели привыкнуть к такому ритму жизни. Тизарды очень рады, что могут наслаждаться природой и «действительно важными делами» вдали от городского шума, стресса и навязчивой культуры потребления.
Стоит отметить, что, несмотря на такую жизнь, Тизарды не стали дикарями. Все их пятеро детей ежедневно посещают местную школу в соседней деревне. А сами жители Tinkers Bubble трудятся и продают производимые ими продукты и поделки в магазинах и на ярмарках по всей Великобритании.