15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Затопленный Boeing 747 стал достопримечательностью в Бахрейне
Он обещает привлечь многих любителей дайвинга.
В Бахрейне начал работу самый большой в мире подводный тематический парк. Его общая площадь составляет более 100 тысяч квадратных метров.
Главная достопримечательность парка — специально затопленный Boeing 747. Дайверы могут не просто проплыть рядом с гигантом, но и забраться внутрь.
70-метровый самолет был построен в 1981 году. Перед тем, как погрузить его под воду, судно очистили от токсичных материалов. Самолет закреплен на дне с помощью специальной конструкции.
Скоро в парке появятся и другие объекты, такие как статуи, искусственный коралловый риф и точная копия традиционного дома торговцев жемчугом.
Анна Лысенко