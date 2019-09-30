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15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Затопленный Boeing 747 стал достопримечательностью в Бахрейне

Он обещает привлечь многих любителей дайвинга.

В Бахрейне начал работу самый большой в мире подводный тематический парк. Его общая площадь составляет более 100 тысяч квадратных метров.

Главная достопримечательность парка — специально затопленный Boeing 747. Дайверы могут не просто проплыть рядом с гигантом, но и забраться внутрь.

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70-метровый самолет был построен в 1981 году. Перед тем, как погрузить его под воду, судно очистили от токсичных материалов. Самолет закреплен на дне с помощью специальной конструкции.

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Скоро в парке появятся и другие объекты, такие как статуи, искусственный коралловый риф и точная копия традиционного дома торговцев жемчугом.

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Анна Лысенко

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