16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведи в США помогают «корректировать» мусорную реформу
Трудно закрывать глаза на хищников во дворе своего дома.
В конце сентября в Сети появилось видео, снятое местным жителем в Северной Каролине в США. В ролике показаны сразу несколько медведей, увлеченно копающихся в мусорном контейнере неподалеку от жилого района.
Подобных роликов в интернете бесчисленное количество. Черные медведи, обитающие в заповедниках в горных районах Северной Каролины, как правило, не нападают на людей, но часто приходят к ним в гости в поисках еды.
По словам специалистов,
Люди от таких непрошенных гостей тоже не в восторге.
Эксперты отмечают, что медведи стали настолько настойчивыми, что в ближайшем будущем местным властям предстоит провести реформу системы обращения с отходами. Как во благо животного мира, так и для безопасности населения.
Екатерина Гура