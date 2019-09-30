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16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведи в США помогают «корректировать» мусорную реформу

Трудно закрывать глаза на хищников во дворе своего дома.

В конце сентября в Сети появилось видео, снятое местным жителем в Северной Каролине в США. В ролике показаны сразу несколько медведей, увлеченно копающихся в мусорном контейнере неподалеку от жилого района.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подобных роликов в интернете бесчисленное количество. Черные медведи, обитающие в заповедниках в горных районах Северной Каролины, как правило, не нападают на людей, но часто приходят к ним в гости в поисках еды.

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По словам специалистов, из-за такого устойчивого пропитания вблизи человеческого жилья хищники теряют навыки проживания в диких условиях и тем самым подвергают себя опасности.

Люди от таких непрошенных гостей тоже не в восторге.

Эксперты отмечают, что медведи стали настолько настойчивыми, что в ближайшем будущем местным властям предстоит провести реформу системы обращения с отходами. Как во благо животного мира, так и для безопасности населения.

Екатерина Гура

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