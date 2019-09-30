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16:20 (мск), источник: ТАСС

Кремль рассчитывает, что Минздрав прояснит ситуацию с зарплатами в онкоцентре им. Блохина

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/ — Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, не пришло ли время для разрешения ситуации Кремлем в «ручном режиме».

Источник: РИА "Новости"

Кремль рассчитывает, что Министерство здравоохранения РФ примет меры для прояснения ситуации с зарплатами и других претензий сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, не пришло ли время для разрешения ситуации Кремлем в «ручном режиме».

Обращение [сотрудников онкоцентра] видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
Дмитрий Песков

В августе СМИ писали о том, что в онкоцентре планируются массовые сокращения, которые затронут более 700 ставок, однако в онкоцентре отметили, что это касается только вакантных должностей, а не работающих сотрудников. Кроме того, в сентябре в СМИ появилась информация, что из НИИ детской онкологии и гематологии массово увольняются врачи. В детском онкоцентре опровергли эту информацию. В Минздраве России порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого выступает информационное агентство ТАСС, сообщили, что будет создана комиссия для изучения этих обстоятельств.

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Сотрудники онкоцентра 30 сентября разместили в интернете обращение, в котором пригрозили своим увольнением, если новое руководство центра сохранит свои посты и не будут решены проблемы с зарплатами.

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