16:20 (мск), источник: ТАСС
Кремль рассчитывает, что Минздрав прояснит ситуацию с зарплатами в онкоцентре им. Блохина
ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/ — Так
Кремль рассчитывает, что Министерство здравоохранения РФ примет меры для прояснения ситуации с зарплатами и других претензий сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Об этом заявил журналистам
Обращение [сотрудников онкоцентра] видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
В августе СМИ писали о том, что в онкоцентре планируются массовые сокращения, которые затронут более 700 ставок, однако в онкоцентре отметили, что это касается только вакантных должностей, а не работающих сотрудников. Кроме того, в сентябре в СМИ появилась информация, что из НИИ детской онкологии и гематологии массово увольняются врачи. В детском онкоцентре опровергли эту информацию. В Минздраве России порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого выступает информационное агентство ТАСС, сообщили, что будет создана комиссия для изучения этих обстоятельств.
Сотрудники онкоцентра 30 сентября разместили в интернете обращение, в котором пригрозили своим увольнением, если новое руководство центра сохранит свои посты и не будут решены проблемы с зарплатами.