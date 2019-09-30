17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученый NASA: жизнь на Марсе могут найти, но мир к этому не готов
Открытие могут сделать уже в 2021 году.
Жизнь на Марсе могут обнаружить уже в течение 2 лет, но мир не готов к последствиям этого революционного открытия, предупредил доктор Джим Грин, ведущий астроном NASA, пишет Independent.
Марсоход «Розалинд Франклин», известный раньше как «ЭкзоМарс», будет бурить поверхность планеты на глубину до 2 метров для поиска органических соединений и биомаркеров. По словам астронома, их обнаружение будет сравнимо с открытием Николаем Коперником в XVI веке того факта, что Земля вращается вокруг Солнца.
«Это положит начало новому мышлению. Я не думаю, что мы готовы к результатам», — цитирует слова ученого The Sunday Telegraph.
Недавние исследования показали, что планеты, которые ранее считались необитаемыми,
Анна Лысенко