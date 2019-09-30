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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый NASA: жизнь на Марсе могут найти, но мир к этому не готов

Открытие могут сделать уже в 2021 году.

Источник: NASA

Жизнь на Марсе могут обнаружить уже в течение 2 лет, но мир не готов к последствиям этого революционного открытия, предупредил доктор Джим Грин, ведущий астроном NASA, пишет Independent.

По его словам, ровер NASA и ESA сможет найти следы жизни на Красной планете уже через несколько месяцев после запланированной высадки в марте 2021 года.

Марсоход «Розалинд Франклин», известный раньше как «ЭкзоМарс», будет бурить поверхность планеты на глубину до 2 метров для поиска органических соединений и биомаркеров. По словам астронома, их обнаружение будет сравнимо с открытием Николаем Коперником в XVI веке того факта, что Земля вращается вокруг Солнца.

Марсоход «Розалинд Франклин»

«Это положит начало новому мышлению. Я не думаю, что мы готовы к результатам», — цитирует слова ученого The Sunday Telegraph.

Открытие жизни на Марсе поставит перед учеными совершенно новые вопросы. Например, может ли жизнь перемещаться с планеты на планету, что общего у земной и марсианской жизни и где она зародилась первой.

Недавние исследования показали, что планеты, которые ранее считались необитаемыми, когда-то имели подходящие условия для зарождения жизни. К тому же ученые постоянно находят новые планеты за пределами Солнечной системы, которые потенциально могут быть пригодны для жизни.

Анна Лысенко

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