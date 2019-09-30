Протоиерей Смирнов заявил, что он против рукоприкладства

22 сентября Смирнов рассказал, что пять лет назад «дал по роже» одному из своих воспитанников, который ругался матом, и тот перестал это делать.
Сейчас протоиерей уточнил, что это произошло десять лет назад и этот опыт оказался «очень эффективным».
В принципе он допускает, что мальчиков можно «выдрать», но это можно «только за какие-то ужасающие вещи», например, если тот начал курить в 12 лет или нахамил бабушке. При этом бить их нужно «без злобы, без крика».
Делать это можно не чаще двух раз за всю жизнь и только в период с 12 до 16 лет, позднее это будет только во вред.
По опыту протоиерея, такое наказание было уместно в единственном случае, когда мальчики стали поджигать в школе доски, облитые горючим, начался пожар и пришлось вызывать пожарных. «То есть им грозила верная смерть. Я посоветовал родителям их выдрать. Только, говорю, недолго и чем-нибудь мягким», — вспомнил он.
«Я ничего в этом плохого не вижу, если мальчику наподдать», — добавил он и выступил против закона о семейном насилии, который, по его мнению, нужен для того, чтобы «создать структуру, которая будет без ведома полиции, без суда врываться, отнимать детей под любым предлогом».
Постоянные побои в воспитании приводят к тому, что ребенок вырастает предателем и лгуном, предостерег священник.
Смирнов в середине 70-х годов окончил художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института.
В сентябре 1991 года он основал православную гимназию «Свет», два года спустя — православный детский лагерь «Богослово» при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. При московском храме Святителя Митрофана Воронежского, где он является настоятелем действуют музыкальная и изобразительная школы и пять детских домов, в том числе и православный детский дом «Павлин», общая численность их воспитанников составляет 50 детей. Патриаршую комиссию по вопросам семьи он возглавляет с октября 2013 года.