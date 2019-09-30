Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Что написано в жалобе сотрудника разведки на президента США Трампа Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки
Фоторепортажи
14Похороны Жака Ширака
9Противный ветер
17:42 (мск), источник: N + 1

У берегов Майорки нашли затонувшее древнеримское судно

Оно шло с грузом вина, оливкового масла и гарума с юга Испании.

Испанские исследователи обнаружили в Средиземном море у побережья Майорки затонувшее древнеримское судно III века нашей эры. Предположительно, на судне перевозили вино, рыбный соус гарум и оливковое масло с юга Иберийского полуострова, сообщил на своей странице в Facebook Институт морских археологических исследований Балеарских островов.

В VIII веке до нашей эры на Майорке высадились финикийцы и основали на ней несколько колоний. Долгое время остров был под властью Карфагена, но после Второй Пунической войны государство утратило практически все свои владения. В 123 году до нашей эры Балеарские острова, в том числе Майорку, завоевали римляне.

Новость
На дне озера в США обнаружили пароход-призрак

В это время жители архипелага занимались пиратством, и римляне хотели обеспечить себе безопасный морской путь между Иберийским полуостровом, на котором добывали золото, серебро, свинец и олово, а также выращивали пшеницу, оливки, виноград и ловили рыбу, и Апеннинским полуостровом, на который (помимо других частей республики, а далее — империи) все это поставляли. Кроме того, между двумя полуостровами курсировали военные корабли, которые перевозили солдат.

В июле 2019 года жители Пальмы (столица Майорки) заметили на дне Средиземного моря осколки керамики. Ими заинтересовались археологи из Института морских археологических исследований Балеарских островов (Instituto Balear de Estudios en Arqueología Marítima). Ученые исследовали место находок и обнаружили останки римского грузового судна, построенного во второй половине III века нашей эры, и более ста хорошо сохранившихся амфор.

Длина судна была около 10 метров, ширина — примерно 5 метров.
Новость
Ученые впервые исследовали корабль «Террор», пропавший в Арктике в XIX веке

По словам исследователей, судно шло с юга Иберийского полуострова с грузом оливкового масла, вина и гарума — рыбного соуса, который римляне считали деликатесом. Археологи не уточняют, как они определили содержимое амфор, но издание Daily Mail в своей заметке утверждает, что такой вывод удалось сделать по некоторым надписям на сосудах.

Судя по всему, судно затонуло не в результате шторма, о чем свидетельствует прекрасная сохранность амфор. Сейчас их отмывают от морской соли, после чего планируют исследовать и сами емкости, и остатки их содержимого.

Несколько лет назад археологи нашли в Лигурийском море другое транспортное древнеримское судно, которое перевозило гарум и вино из Испании в Рим. На нем были сосуды особого типа, которые использовались исключительно для перевозки рыбного соуса.

Екатерина Русакова

 Старые воробьи обошли молодых в количестве сперматозоидов
У берегов Майорки нашли затонувшее древнеримское судно
Трамп предложил арест главы комитета по разведке за госизмену
Фотогалерея: Путин, Клинтон, Макрон на прощании с Жаком Шираком
Все детские онкологи пригрозили уволиться из центра им. Блохина
Преступник 17 лет прятался в пещере. Его нашли с помощью дронов
Пассажирка сняла на видео, как у самолета отваливается обшивка
Россияне назвали сумму, за которой следует порог бедности
Ученые уничтожили рак при помощи наночастиц и рентгена
Здоровье
Большинство россиян неправильно лечат гипертонию Об этом рассказал врач.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Водительское удостоверение станет иным: подробности от ГИБДД Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о том, каким будет электронное водительское удостоверение в России
Кино
Монике Беллуччи — 55: самые страстные фото итальянской дивы Итальянская актриса и модель, признанная красавица отмечает юбилей
Недвижимость
Сделать ремонт и выжить. Как выбрать цвет стен в интерьере
В Пекине открылся самый большой в мире аэропорт — в форме морской звезды
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Популярные темы на «Детях»
Общий ребенок во втором браке 215
Чем вы кормите своих кошек? 167
Муж и грустные мысли... как себя вести? 162
Дочь не принимает мой выбор 129
Леди
Светлана Лобода кардинально сменила прическу (фото) Певица экспериментирует с имиджем.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь