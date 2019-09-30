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У берегов Майорки нашли затонувшее древнеримское судно
Оно шло с грузом вина, оливкового масла и гарума с юга Испании.
Испанские исследователи обнаружили в Средиземном море у побережья Майорки затонувшее древнеримское судно III века нашей эры. Предположительно, на судне перевозили вино, рыбный соус гарум и оливковое масло с юга Иберийского полуострова, сообщил на своей странице в Facebook Институт морских археологических исследований Балеарских островов.
В VIII веке до нашей эры на Майорке высадились финикийцы и основали на ней несколько колоний. Долгое время остров был под властью Карфагена, но после Второй Пунической войны государство утратило практически все свои владения. В 123 году до нашей эры Балеарские острова, в том числе Майорку, завоевали римляне.
В это время жители архипелага занимались пиратством, и римляне хотели обеспечить себе безопасный морской путь между Иберийским полуостровом, на котором добывали золото, серебро, свинец и олово, а также выращивали пшеницу, оливки, виноград и ловили рыбу, и Апеннинским полуостровом, на который (помимо других частей республики, а далее — империи) все это поставляли. Кроме того, между двумя полуостровами курсировали военные корабли, которые перевозили солдат.
В июле 2019 года жители Пальмы (столица Майорки) заметили на дне Средиземного моря осколки керамики. Ими заинтересовались археологи из Института морских археологических исследований Балеарских островов (Instituto Balear de Estudios en Arqueología Marítima). Ученые исследовали место находок и обнаружили останки римского грузового судна, построенного во второй половине III века нашей эры, и более ста хорошо сохранившихся амфор.
По словам исследователей, судно шло с юга Иберийского полуострова с грузом оливкового масла, вина и гарума — рыбного соуса, который римляне считали деликатесом. Археологи не уточняют, как они определили содержимое амфор, но издание Daily Mail в своей заметке утверждает, что такой вывод удалось сделать по некоторым надписям на сосудах.
Судя по всему, судно затонуло не в результате шторма, о чем свидетельствует прекрасная сохранность амфор. Сейчас их отмывают от морской соли, после чего планируют исследовать и сами емкости, и остатки их содержимого.
Несколько лет назад археологи нашли в Лигурийском море другое транспортное древнеримское судно, которое перевозило гарум и вино из Испании в Рим. На нем были сосуды особого типа, которые использовались исключительно для перевозки рыбного соуса.
Екатерина Русакова