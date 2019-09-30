19:29 (мск), источник: РИА Новости
Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился внешне в космосе
ДОХА, 30 сен — РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хазза
«Много изменений произошло с моим телом, размер моей головы увеличился
Он сообщил, что побывал во всех отсеках МКС и снял видеоролик о станции.
«Я буду рад показать вам вскоре первое видео о станции на арабском языке», — сказал космонавт, отметив, что «самая прекрасная вещь на станции — это невесомость».
Экипаж МКС в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и первого космонавта Объединенных Арабских Эмиратов Хазза