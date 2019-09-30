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19:29 (мск), источник: РИА Новости

Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился внешне в космосе

ДОХА, 30 сен — РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, который прибыл на МКС на прошлой неделе, рассказал, что с его телом за пять дней пребывания в космосе произошли изменения.

Источник: РИА Новости

«Много изменений произошло с моим телом, размер моей головы увеличился из-за прилива жидкости. Мое обоняние также изменилось. Но я начал приспосабливаться и привыкать к этому», — рассказал аль-Мансури во время сеанса видеосвязи со студентами, которые собрались в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае.

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Он сообщил, что побывал во всех отсеках МКС и снял видеоролик о станции.

«Я буду рад показать вам вскоре первое видео о станции на арабском языке», — сказал космонавт, отметив, что «самая прекрасная вещь на станции — это невесомость».

Экипаж МКС в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и первого космонавта Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури отправился на Международную космическую станцию с космодрома Байконур 25 сентября. Там аль-Мансури проведет восемь дней. Возвращение аль-Мансури на корабле «Союз МС-12» вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября.

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