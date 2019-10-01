Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Что написано в жалобе сотрудника разведки на президента США Трампа Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки
Фоторепортажи
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
16Как выглядит крупнейший аэропорт в мире
00:11 (мск), источник: Lenta.Ru

В России начали продавать книги по паспорту

В России кассиры и контролеры в кинотеатрах, а также библиотекари и продавцы книжных магазинов получили право спрашивать у посетителей паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Сведения о вступившем в силу законе опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Документ придется показывать в том случае, если фильм или иное зрелищное мероприятие идет с возрастной маркировкой «18+», а у сотрудников есть сомнения в том, что посетитель уже достиг этого возраста.

Читайте также
Моложе в книге, чем в кино. Каким был «настоящий» Шерлок Холмс?

Такие же требования ввели и для «продажи, проката, аренды и выдачи из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей», говорится в справке Государственно-правового управления Кремля.

Помимо этого, закон запрещает распространение информационной продукции категории 18+ на расстоянии менее 100 метров от детских садов, школ, лагерей, санаториев и других организаций, если это не противоречит местным законам.

В сентябре сообщалось, что в 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне. Использовать такое приложение можно будет, например, при покупке в магазинах спиртных напитков или табачных изделий.

 Лиса ворвалась в московский аэропорт и шокировала пассажиров. Фото
Путин освободил россиян от нескольких налогов
СМИ: госсекретарь присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Украинка отказалась бороться с россиянкой за золото ЧМ в Катаре
РУСАДА: Спортивный мир в шоке от методов по выходу РФ из кризиса
Символу коррупции в ФСБ приносили деньги на работу
«Мисс Украина — 2019» отказалась говорить на украинском
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
В России начался призыв в армию по новым правилам
Здоровье
Болезнь, которая убила Марка Захарова: шесть фактов о пневмонии Шесть важнейших вопросов о пневмонии.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Водительское удостоверение станет иным: подробности от ГИБДД Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о том, каким будет электронное водительское удостоверение в России
Кино
Монике Беллуччи — 55: самые страстные фото итальянской дивы Итальянская актриса и модель, признанная красавица отмечает юбилей
Недвижимость
Сделать ремонт и выжить. Как выбрать цвет стен в интерьере
В Пекине открылся самый большой в мире аэропорт — в форме морской звезды
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Дети
46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз У актрисы уже есть взрослый сын Андрей
Леди
Светлана Лобода кардинально сменила прическу (фото) Певица экспериментирует с имиджем.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь