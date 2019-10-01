Лазарев рассказал о причинах конфликта с Топаловым

«Был период, достаточно длительный, несколько лет, когда мы с Владом не общались вообще. Причиной тому был разлад, расход группы Smash, дуэта, в котором мы пели. Мы разошлись, очень странно, нервно, эмоционально», — рассказал Лазарев.
По его словам, после этого общение между ними прекратилось.
Певец отметил, что этому предшествовало распространение об артистах неправдивой «чепухи», включая слухи о планах Лазарева начать сольную карьеру.
«У нас были разные периоды жизни. Когда он и негативно обо мне отзывался, и какие-то пакости даже в прессе я о себе читал, из его уст. У нас был очень эмоциональный разлад внутри коллектива, не только между нами с Владом, еще была третья сторона, его папа», — добавил он.
Лазарев и Топалов были солистами дуэта Smash в период с 2001 по 2004 годы. В конце 2004 года группа распалась, Лазарев начал сольную карьеру. Топалов выпустил первый сольный альбом в 2006 году.