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03:27 (мск), источник: РИА Новости

Депутат пригласил Грету Тунберг выступить с речью перед молодежью в Госдуме

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил юную шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить с речью в Государственной думе перед российской молодежью, соответствующее письмо парламентарий передал в посольство Швеции в РФ.

Источник: Reuters

«…Мне известна обеспокоенность молодежи России о проблемах глобальной экологии и том, как порой сложно бывает взрослым политикам прийти к компромиссу даже в таких жизненно важных вопросах. Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание. От своего имени приглашаю вас выступить с речью перед молодежью России в Государственной думе в любую удобную для вас дату», — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

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В своем письме Власов подчеркнул, что является самым молодым депутатом Госдумы. Депутат также отметил, что восхищен силой воли и энергией, с которой экоактивистка борется за спасение планеты.

Кроме того, парламентарий направил письмо послу Швеции в России Малене Мард.

«В связи с отсутствием информации о точном месте проживания подданной Королевства Швеции Тинтин Элеоноры Эрнман Тунберг прошу вас оказать содействие в передаче и переводе ей содержания приложенного письма», — написал депутат.

Школьница Грета Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.

Тунберг также выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.

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