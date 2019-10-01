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10:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн

От шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг.

По своей площади (1,6 тыс. кв. км) айсберг D28 лишь немногим уступает шотландскому острову Скай.

За этим айсбергом толщиной около 210 метров теперь будут тщательно следить, потому что столь гигантский массив льда может стать потенциальной угрозой океанским судам.

Последний раз от ледника Эймери столь крупный айсберг откалывался в начале 1960-х. Правда, тот айсберг был и вовсе гигантским — площадью 9 тыс. кв. км.

Эймери — третий по величине ледяной шельф в Антарктике, его площадь — около 40 тыс. кв. км.

Снимок "Шатающегося зуба" начала 2000-х годов. Слева от него формируется D28 | Источник: NASA
Это захватывающее событие после стольких лет наблюдений. Мы знали, что в итоге это произойдет, но чтобы мы не дремали, это случилось не совсем там, где ожидали.
Хелен Фрикер
Профессор из Научно-исследовательского института Скриппса (США)
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Ученые рассчитывали, что айсберг отколется несколько восточнее, где расположена часть шельфа под названием «Шатающийся зуб». Ученые предсказывали, что «Шатающийся зуб» отвалится между 2010 и 2015 годами. Но он по-прежнему держится.

Хелен Фрикер подчеркивает, что появление отколовшегося от ледника айсберга никак не связано с глобальным потеплением.

Спутниковые снимки, которые делаются с 1990-х годов, показывают, что шельфовый ледник Эймери остается в равновесном состоянии, несмотря на активное таяние его поверхности в летние месяцы.

«В Антарктиде многое вызывает озабоченность, но по поводу этого конкретного шельфа оснований для тревоги нет», — говорит профессор Фрикер.

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Айсберг D28, согласно расчетам, имеет толщину примерно 210 метров и весит около 315 млрд тонн.

Но он кажется не таким уж большим по сравнению с айсбергом A68, отколовшимся в 2017 году от шельфового ледника Ларсена, находящегося на противоположной стороне Антарктики. Сейчас площадь айсберга А68 в три с лишним раза больше.

Приливы и ветер будут гнать D28 на запад. Потребуется несколько лет, прежде чем этот айсберг развалится на куски и полностью растает.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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