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10:41 (мск), источник: РИА Новости

МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский МИД обнародовал новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Источник: РИА Новости

В аккаунте в Facebook министерство предлагает ознакомиться со стихотворением Лаврова, опубликованном на сайте журнала «Русский пионер» во вторник.

В самом журнале указывается, что министр написал стихотворение на тему номера «Дым».

? Читайте стихотворение Министра иностранных дел России С.В.Лаврова, опубликованное на сайте журнала «Русский пионер» 1...

Опубликовано Russian Foreign Ministry - МИД России Понедельник, 30 сентября 2019 г.

Это не первая публикация стихов главы МИД России. В феврале 2015 года были напечатаны три стихотворения министра, написанные почти 20 лет назад («Эмигранты последней волны, «Посошок», «Как будто вчера»).

В феврале 2017 года было опубликовано сатирическое стихотворение главы МИД России, которое было написано в конце 1980 года.

Лавров известен также как автор гимна МГИМО.

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