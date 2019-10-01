10:41 (мск), источник: РИА Новости
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский МИД обнародовал новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
В аккаунте в Facebook министерство предлагает ознакомиться со стихотворением Лаврова, опубликованном на сайте журнала «Русский пионер» во вторник.
В самом журнале указывается, что министр написал стихотворение на тему номера «Дым».
Это не первая публикация стихов главы МИД России. В феврале 2015 года были напечатаны три стихотворения министра, написанные почти 20 лет назад («Эмигранты последней волны, «Посошок», «Как будто вчера»).
В феврале 2017 года было опубликовано сатирическое стихотворение главы МИД России, которое было написано в конце 1980 года.
Лавров известен также как автор гимна МГИМО.