11:11 (мск), источник: Lenta.Ru
Детские онкологи центра Блохина начали увольняться
Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на
«Со временем начнут уходить сестры, потому что это вопрос комплексный. Люди видят, с кем им приходится работать, люди видят, что произошло со всем онкологическим центром за последние два года под руководством новой дирекции», — сказал собеседник издания, пояснив, что медики будут увольняться в разные сроки, поскольку «каких-то больных надо долечить, довести».
Ранее стало известно, что все онкологи центра Блохина в Москве пригрозили руководству массовым увольнением. Медики обвинили новое руководство центра в травле и несправедливом распределении зарплат. Они также рассказали, что пациенты центра содержатся в ужасных условиях.
Руководство в институте Блохина сменилось летом 2019 года. Тогда НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В самом учреждении отвергают все обвинения, а также подчеркивают, что в понедельник, 30 сентября, там не было никаких заявлений об увольнении врачей.