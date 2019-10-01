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11:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Детские онкологи центра Блохина начали увольняться

Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», начали увольняться. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на бывшего исполняющего обязанности заведующего отделением онкоцентра Георгия Менткевича.

Источник: Агентство «Москва»

«Со временем начнут уходить сестры, потому что это вопрос комплексный. Люди видят, с кем им приходится работать, люди видят, что произошло со всем онкологическим центром за последние два года под руководством новой дирекции», — сказал собеседник издания, пояснив, что медики будут увольняться в разные сроки, поскольку «каких-то больных надо долечить, довести».

Он также уточнил, что заявления об уходе написала уже большая часть коллектива.

Ранее стало известно, что все онкологи центра Блохина в Москве пригрозили руководству массовым увольнением. Медики обвинили новое руководство центра в травле и несправедливом распределении зарплат. Они также рассказали, что пациенты центра содержатся в ужасных условиях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на вмешательство Минздрава в конфликтную ситуацию, после чего ведомство направило в центр специальную комиссию.

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Руководство в институте Блохина сменилось летом 2019 года. Тогда НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В самом учреждении отвергают все обвинения, а также подчеркивают, что в понедельник, 30 сентября, там не было никаких заявлений об увольнении врачей.

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