Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
Игры
Знакомства
Новости
Поиск
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
s
s
<!-- /rb/6032?_SITEZONE=11&brandsafety=0 --><!-- //rb/6032?_SITEZONE=11&brandsafety=0 -->
<!-- /rb/6030?_SITEZONE=11&brandsafety=0 --><!-- //rb/6030?_SITEZONE=11&brandsafety=0 -->
<!-- /rb/6029?_SITEZONE=11&brandsafety=0 --><!-- //rb/6029?_SITEZONE=11&brandsafety=0 -->
Ученый NASA: жизнь на Марсе могут найти в 2021 году
Но мир к этому не готов
Белая смерть: как спасти коралловые рифы
Почему люди икают?
Фоторепортажи
20
Обломки самолета на черном пляже в Исландии
30
Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
12:04 (мск)
,
источник:
Известия
Белая смерть: как спасти коралловые рифы
Ученые не могут определить причины и способ распространения неизвестной болезни.
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Читайте также
Как и зачем пересаживают кораллы в Красном море (видео)
Кораллы помогли восстановить 400 лет истории Эль-Ниньо
Фотограф снял удивительное видео, плавая среди сотен медуз
К берегам Австралии плывет гигантская пемза (видео)
Коралловым рифам угрожает опасность
<iframe width="100%" height="100%" src="//www.newstube.ru/embed/a2a81af4-6469-41b3-825c-395d0577387b?location=mail&autoplay=false" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Во время загрузки произошла ошибка.
29 апреля
© Ньюстюб
Одноклассники
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Деды подземелья: Игги Поп и Pixies выходят на свет божий
Через тернии: «К звездам» возглавил российский прокат
К «Салтану» прорубить окно: ГАБТ открыл сезон сказочной оперой
Старая добрая музыка: английские аутентисты выступили в «Зарядье»
Минздрав поддержал руководство онкоцентра в конфликте с врачами
Минтруд предупредил о рисках резкого сокращения рабочей недели
Умер оставивший надпись на Рейхстаге участник штурма Берлина
Пострадавший при нападении сотрудник СК умер в реанимации
Богатых россиян обяжут платить налоги по-новому
Прощание с Марком Захаровым в Москве. Фоторепортаж
От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн
Здоровье
Болезнь, которая убила Марка Захарова: шесть фактов о пневмонии
Шесть важнейших вопросов о пневмонии.
Большинство россиян неправильно лечат гипертонию
Куда исчез преднизолон
Правда и мифы об овсянке
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото)
Такого вы еще не видели ...
8 бюджетных смартфонов с AliExpress
10 дешевых товаров, которые облегчат жизнь
13 очень крутых штук с AliExpress
Авто
Новый RAV4 для России: раскрыты цены и комплектации
В новом поколении кроссовер, выпуск которого наладят на российском заводе марки, впервые получит системы от Land Cruiser 200
«Патриот» с автоматом: цены и только главные факты (фото)
Купившим новую «Тойоту» выдадут другие автомобили
Электромобили: их никто не покупает на вторичном рынке
Кино
Волкова и Дятлов на съемках в Крыму: первые фото с площадки
Актеры вместе работают над новым проектом НТВ «Золото» — адаптацией французского сериала «Гвиана»
Монике Беллуччи — 55: самые страстные фото итальянской дивы
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав секрет Лазарева
Брижит Бардо — 85: роскошные кадры и лучшие роли кинодивы
Недвижимость
Сделать ремонт и выжить. Как выбрать цвет стен в интерьере
В Пекине открылся самый большой в мире аэропорт — в форме морской звезды
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Дети
46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз
У актрисы уже есть взрослый сын Андрей
Подборка качественной и красивой одежды для самых маленьких
Малыш, которому врачи не давали шанса, сделал первые шаги
У нас нет другой планеты. Как начать заботиться о природе вместе с детьми
Леди
Меган Маркл вышла в свет в платье за $148 в Йоханнесбурге
Герцогиня Сассекская выбрала демократичный бренд для посещения творческих мастерских.
В моду вошли широкие бедра (и джинсы-бананы)
Где купить недорогие и эффективные средства для красоты ног
Гороскоп стрижек и ухода за волосами на октябрь 2019
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.Ru
О компании
Реклама
Отменить
RSS
Все новости
Главные новости
Политика
Экономика
Общество
События
Спорт
Мобильная
Использование материалов
Обратная связь