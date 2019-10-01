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13:09 (мск), источник: РИА Новости

Участник штурма Берлина скончался в Туле

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Участник Великой Отечественной войны, штурмовавший Рейхстаг и написавший на его стене свою фамилию, Евгений Шалашников скончался в Туле, сообщает во вторник управление МВД по региону.

Источник: Администрация города Тулы

«Первого октября 2019 года на 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Евгений Тимофеевич Шалашников», — говорится в сообщении.

По данным УМВД, Шалашников в январе 1942 года был призван в Красную Армию рядовым 18-го запасного стрелкового полка. С марта по июнь 1942 года воевал на Брянском фронте, с июня по сентябрь 1942 года был радистом 75-й стрелковой дивизии 3-й армии Центрального фронта. В 1943 году служил радистом авиаполка 15-й Воздушной армии. С 1944 по 1945 год служил комсоргом стрелкового корпуса Белорусского фронта.

«Первое воинское звание младшего лейтенанта получил 28 марта 1945 года на Белорусском фронте. Участвовал в Орловско-Курской операции, освобождал Прибалтику, Белоруссию, Польшу. Участвовал в штурме Берлина», — говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев, на Рейхстаге Шалашников оставил надпись: «туляк Шалашников». Также, по словам собеседника агентства, сохранилось фото, где Шалашников стоит у Рейхстага.

Шалашников был уволен в запас в марте 1947 года, в 1956 по 1964 годы он служил в органах внутренних дел в должностях дежурного, оперуполномоченного, следователя следственной группы. Был награжден Орденом «Красной Звезды», двумя Орденами «Отечественной войны», медалями «За освобождение Варшавы», «За Взятие Берлина». В 2016 году Шалашников стал почетным гражданином города-героя Тулы.

«Руководство УМВД России по Тульской области выражает родным и близким Евгения Тимофеевича Шалашникова глубокие соболезнования. Его жизнь была достойным примером служения Отечеству во имя независимости и процветания. Уход из жизни Евгения Тимофеевича — большая утрата. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах!» — говорится в сообщении УМВД.

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