Участник штурма Берлина скончался в Туле

«Первого октября 2019 года на 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Евгений Тимофеевич Шалашников», — говорится в сообщении.
По данным УМВД, Шалашников в январе 1942 года был призван в Красную Армию рядовым 18-го запасного стрелкового полка. С марта по июнь 1942 года воевал на Брянском фронте, с июня по сентябрь 1942 года был радистом 75-й стрелковой дивизии 3-й армии Центрального фронта. В 1943 году служил радистом авиаполка 15-й Воздушной армии. С 1944 по 1945 год служил комсоргом стрелкового корпуса Белорусского фронта.
«Первое воинское звание младшего лейтенанта получил 28 марта 1945 года на Белорусском фронте. Участвовал в Орловско-Курской операции, освобождал Прибалтику, Белоруссию, Польшу. Участвовал в штурме Берлина», — говорится в сообщении.
Шалашников был уволен в запас в марте 1947 года, в 1956 по 1964 годы он служил в органах внутренних дел в должностях дежурного, оперуполномоченного, следователя следственной группы. Был награжден Орденом «Красной Звезды», двумя Орденами «Отечественной войны», медалями «За освобождение Варшавы», «За Взятие Берлина». В 2016 году Шалашников стал почетным гражданином города-героя Тулы.
«Руководство УМВД России по Тульской области выражает родным и близким Евгения Тимофеевича Шалашникова глубокие соболезнования. Его жизнь была достойным примером служения Отечеству во имя независимости и процветания. Уход из жизни Евгения Тимофеевича — большая утрата. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах!» — говорится в сообщении УМВД.
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