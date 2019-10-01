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13:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав поддержал руководство онкоцентра имени Блохина в споре с врачами

Видеообращение детских онкологов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, пригрозивших увольнением, является грубым нарушением врачебной этики, считает Минздрав.

Источник: РИА "Новости"

Обращение от лица 26 детских онкологов накануне записали четверо врачей. Они пожаловались на «травлю» со стороны нового начальства. Глава онкоцентра Иван Стилиди убежден, что врачей спровоцировала на конфликт «некая группа».

В Минздраве создали комиссию, чтобы разобраться в ситуации. Эксперты министерства пришли к выводам, что предъявляемые руководством онкоцентра требования к врачам являются обоснованными.

Информацию о массовых увольнениях в онкоцентре в Минздраве не подтвердили.
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Что происходит в онкоцентре Блохина?

«Требования, которые предъявляет к коллективу директор С. Р. Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны. Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в пресс-релизе министерства.

В Кремле заявили, что не могут контролировать ситуацию «с положением дел в отдельном лечебном заведении». «Это было бы неверно и абсурдно. Этим занимается Минздрав», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «есть публикация, которая свидетельствует о том, что объем проблем преувеличен, что учреждение работает в обычном режиме». О какой публикации идет речь, он не уточнил.

Иван Стилиди заявил на пресс-конференции в Москве, что получил заявления об увольнении пяти врачей. Deutsche Welle сообщало, что заявления подали 10 детских онкологов. Господин Стилиди добавил, что несмотря на увольнения, дети не останутся без «специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи»: «Мы не в пустыне, мы в Москве находимся».

Напомним, детские онкологи из центра имени Блохина были недовольны, в частности, несправедливым начислением зарплаты и ужасными условиями, в которых содержатся пациенты. Глава онкоцентра Иван Стилиди в ответ заявил, что врачей спровоцировала на конфликт «некая группа». Одного из авторов обращения, Георгия Менткевича, уволили с должности и. о. завотделения онкоцентра.

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