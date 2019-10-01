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13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Малайзии сыграл свадьбу сразу с двумя невестами

Просто молодой человек никак не мог сделать выбор.

Пользователь Facebook из Малайзии по имени Jimmy Jim в конце сентября опубликовал у себя на странице снимки со свадьбы своего двоюродного брата. Его пост очень быстро стал вирусным и попал в мировые СМИ.

Как выяснили журналисты издания Berita Harian, жених из города Кота-Кинабалу около года назад сделал предложение своей возлюбленной и начал планировать свадьбу.

Но спустя несколько месяцев во время работы в туристическом центре молодой человек познакомился с другой девушкой и тоже в нее влюбился.

Предприимчивый малайзиец не стал выбирать, а решил жениться сразу на обеих.

В Малайзии полигамные браки далеко не редкость, но обычно мужчина вступает в них по очереди. А вот двоюродный брат Jimmy Jim решил убить сразу двух зайцев — заполучить двух жен и сэкономить на второй свадьбе.

История получила такую широкую огласку, что автор поста спустя пару дней закрыл доступ к своей странице. Но информация о его брате уже успела стать хитом в соцсетях.

Екатерина Гура

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