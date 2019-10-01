16:16 (мск), источник: Это Кавказ
Лучший вид на Эльбрус
Любимое место Лермонтова, джипперов, фотографов, а теперь и туристов. В объективе — «инопланетное» плато Бермамыт.
Плато Бермамыт — одна из лучших панорамных площадок
Говорят, что одним из первых плато Бермамыт оценил еще Лермонтов — якобы поэт часто приезжал сюда и даже писал с этой площадки акварельные этюды Эльбруса. Спустя два века это почти заповедное место облюбовали джипперы и фотографы. А вслед за ними и туристы.
— Впервые я попал туда в 2015 году, когда плато еще не было так популярно, как сейчас, — вспоминает популярный фотограф Вадим Ветров, много путешествовавший по труднодоступным местам Северного Кавказа. — Мы поехали с
Бермамыт считается лучшей площадкой для съемок Млечного пути: небо почти всегда ясное, и его хорошо видно. А еще оттуда открывается один из лучших видов на Эльбрус. На Кавказе не так много подобных площадок.
С плато видно все северное Приэльбрусье, предгорье и сам Эльбрус на горизонте, а в ясную погоду — и весь кавказский хребет как на ладони. Поэтому фотографы так полюбили это место.
За фотографами на плато потянулись и обычные туристы. Не останавливает людей даже его труднодоступность: точного пути нет, только отмеченная джипперами колея, дорога гравийная, и поэтому в поездке сильно трясет. Однако теперь попасть на некогда недоступное плато может любой желающий: джипперы возят туристов на экскурсии к Бермамыту из любого города Кавминвод. Не очень дорого и с относительным комфортом. Путь из Кисловодска занимает три часа, так что поездку можно осилить за один день.
— В свое время Бермамыт был заповедным местом, куда очень немногие могли проехать, а теперь он стал почти что мейнстримом. В последний раз я видел там и бабушек с курорта, и маленьких детей — настолько место запопсело, — говорит фотограф. — Сейчас там появился забор и небольшая кафешка. Одно время туда даже пытались сделать платный въезд. А еще стал появляться мусор: люди у нас не приучены за собой убирать.
По словам Ветрова, с развитием популярности Бермамыта для первопроходцев оно потеряло былую дикую привлекательность. А вот для приезжающих туристов, наоборот, стало настоящей диковинкой:
Если сравнивать с Голубыми озерами и Домбаем, другими популярными направлениями, конечно, Бермамыт — это
что-тоиз ряда вон. Когда впервые оказываешься там, кажется, будто попал на другую планету!