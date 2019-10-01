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15:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Определена обладательница самых красивых ягодиц мира

В конкурсе красоты Miss BumBum 2019, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

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Церемония награждения прошла в понедельник, 30 сентября, в городе Мехико. Победительницей стала 29-летняя Сьюзи Кортес (Suzy Cortez) из бразильского города Кампинас. В 2015 году она получила титул «Мисс бум-бум» Бразилии.

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В 2019 году состязание вывели на международный уровень. В нем приняли участие женщины со всего мира, в том числе жительницы Великобритании, США, Канады, Австралии, Испании, Франции, Германии, Португалии, Мексики и Бразилии. Участницы конкурса красоты выступали перед жюри в нижнем белье, демонстрируя свои ягодицы.

Второе место заняла Райана Лаура Суза (Rayane Laura Souza) из Франции, а закрыла тройку финалистов Джессика Лопес (Jessica Lopes), представлявшая Великобританию.

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Конкурс Miss BumBum основал 40-летний предприниматель Какау Оливер (Cacau Oliver) в 2011 году. Восемь лет состязание проводилось на территории Бразилии, а в финале участвовали 27 девушек — по одной от каждого штата страны. По условиям конкурса, женщинам запрещено пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц.

 Названа обладательница самых красивых ягодиц мира. Фото
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