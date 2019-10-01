17:40 (мск), источник: РИА Новости
В РАН объяснили, почему у космонавта из ОАЭ увеличилась голова на МКС
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В изменениях в организме космонавта Хазза
Первый космонавт из ОАЭ Хазза
По словам специалиста, подобные симптомы свойственны космонавтам, только что отправившимся в полет.
«Это как бы отек тканей и органов, которые расположены выше середины тела, потому что все жидкости, в том числе кровь, теряют вес в невесомости. Это все отмечают, это субъективное ощущение распирания, отека, и обоняние тоже меняется
Ларина отметила, что после возвращения на Землю космонавту вновь предстоит испытать необычные ощущения.
«Головокружение, мышечная слабость, трудности в сохранении равновесия. Он уже вернется как бы уже другим немножко», — рассказала она, отметив, что все вышеперечисленные симптомы являются рядовыми явлениями.
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