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17:40 (мск), источник: РИА Новости

В РАН объяснили, почему у космонавта из ОАЭ увеличилась голова на МКС

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В изменениях в организме космонавта Хазза аль-Мансури нет ничего необычного, заявила заведующая лабораторией протеомики института медико-биологических проблем РАН Ирина Ларина.

Источник: РИА Новости

Первый космонавт из ОАЭ Хазза аль-Мансури прибыл на МКС на прошлой неделе. Ранее он рассказал, что с его телом произошли изменения: в частности, увеличился размер головы и изменилось обоняние.

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По словам специалиста, подобные симптомы свойственны космонавтам, только что отправившимся в полет.

«Это как бы отек тканей и органов, которые расположены выше середины тела, потому что все жидкости, в том числе кровь, теряют вес в невесомости. Это все отмечают, это субъективное ощущение распирания, отека, и обоняние тоже меняется из-за этого, потому что слизистая чуть-чуть отекает», — объяснила она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ларина отметила, что после возвращения на Землю космонавту вновь предстоит испытать необычные ощущения.

«Головокружение, мышечная слабость, трудности в сохранении равновесия. Он уже вернется как бы уже другим немножко», — рассказала она, отметив, что все вышеперечисленные симптомы являются рядовыми явлениями.

Экипаж МКС в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и аль-Мансури отправился на Международную космическую станцию с космодрома Байконур 25 сентября. Там космонавт из ОАЭ проведет восемь дней. Возвращение аль-Мансури на корабле «Союз МС-12» вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом запланировано на 3 октября.

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