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16:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

Беспилотники, гиперзвуковые и межконтинентальные ракеты. Что показали на параде в Пекине

На военном параде в честь 70-летия КНР Народно-освободительная армия показала новейшие вооружения, включая гиперзвуковые и межконтинентальные баллистические ракеты.

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В параде приняли участие около 15000 военнослужащих, которые прошли маршем по площади Тяньаньмэнь. В параде также участвовали 580 единиц военной техники и 160 самолетов. Некоторые летательные аппараты показали на земле — их провезли на платформах грузовики.

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Многое из того оружия, что было показано на параде, до сих пор было засекречено — межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, дроны и многое другое было представлено в Пекине впервые.

Русская служба Би-би-си представляет обзор некоторых новинок НОАК, участвовавших в параде.

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Тяжелый ударный беспилотник «Гунцзи-11» (на Западе он известен как Gongji-11 или просто GJ-11) широкой публике показан впервые.

Этот дрон выполнен с использованием технологии снижения радиозаметности «стелс». Он даже внешне напоминает американский стратегический бомбардировщик B-2, но, разумеется, меньшего размера.

В России также разрабатывается ударный беспилотник С-70 «Охотник», который совершил свой первый полет в августе. За несколько дней до парада российское минобороны распространило видеозапись совместного полета С-70 и истребителя Су-57.

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Еще один новейший китайский беспилотник — высокоскоростной высотный разведывательный дрон, известный как WZ-8. Вероятно, в его конструкции также использованы технологии «стелс».

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«Дунфэн-17» — ракета-носитель гиперзвукового аппарата. Считается, что этот боеприпас, планирующий на скорости, во много раз превышающей скорость звука, будет совершать при этом маневры, которые сильно затруднят его перехват.

Над созданием подобных систем активно работают в США и России.

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Межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-41», предположительно, обладает самой большой дальностью среди аналогичных вооружений. Она оснащена боеголовкой с разделяющимися блоками индивидуального наведения.

Кроме новейших систем вооружений, представленных на параде впервые, в нем участвовала хорошо известная техника, а также большое число военнослужащих.

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Самолет-заправщик HY-6 и два истребителя J-10.

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Танки ZTZ-99 на параде.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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