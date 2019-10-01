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16:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Персональные данные 20 млн россиян оказались в открытом доступе

В базе значились ФИО, адреса, телефоны, ИНН и суммы уплаченных налогов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе, сообщила британская исследовательская компания Comparitech. База содержала ФИО, адреса, телефоны, паспортные данные, ИНН и суммы уплаченных налогов. После обнаружения данных исследователи приняли меры, и доступ в базу был закрыт. В открытом доступе информация находилась около года.

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Персональные данные примерно 20 млн российских налогоплательщиков могли около года находиться в незашифрованном открытом доступе — в незащищенном кластере Elasticsearch на облачной платформе Amazon Web Services. Об этом 1 октября сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

Comparitech занимается расследованием ситуации вместе с независимым исследователем в области безопасности Бобом Дьяченко, который и обнаружил утечку. Данные были индексированы поисковыми системами в мае 2018 года. 17 сентября этого года господин Дьяченко обнаружил базу в открытом доступе и рассказал об этом ее владельцу, который находится на Украине. 20 сентября доступ к базе был закрыт.

Среди персональных данных россиян, которые могли находиться в открытом доступе более года, — ФИО человека, адрес, его статус налогового резидента, номер паспорта, номер телефона, ИНН, название/имя и телефон работодателя, сумма уплаченных налогов.
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Данные были разбиты на две базы — в первой содержались персональные и налоговые данные на 14 млн человек за период с 2010 по 2016 год, во второй — на 6 млн человек за период с 2009 по 2015 год.

Comparitech неизвестно имя владельца базы, они только знают, что он находится на Украине. Исследователи пытаются выяснить, кто мог быть вовлечен в столь масштабную утечку.

Comparitech подчеркивает, что если эти данные оказались в руках злоумышленников, они могут воспользоваться ими для мошеннических действий, например, фишинговых атак, кражи средств или получения доступа к другой персональной информации.

Евгений Хвостик

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