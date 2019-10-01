Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану

«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — прокомментировала его пост Примадонна.
На это Билан ответил Пугачевой: «Полностью с вами согласен! Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому».
Многие согласились со словами певицы о том, что Диме Билану уже пора заканчивать говорить на эту тему. Однако нашлись и те, кто негативно отреагировал на комментарий Аллы Борисовны.
«Каждый сам решает, когда и что ему хватит!», «Кто она такая, чтобы осуждать его и ставить на место?» — написали подписчики.
В начале сентября СМИ сообщили о том, что Дима Билан появился на концерте в Самаре в неподобающем виде: странно себя вел и издавал невнятные звуки вместо того, чтобы петь.
Позже артист признался, что перед выходом на сцену немного выпил, чего раньше никогда не делал, и пообещал выступить с еще одним концертом, что сделал 29 сентября, а также подарил городу инклюзивную детскую площадку.