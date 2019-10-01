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19:07 (мск), источник: Интерфакс

Михаила Боярского проверят на нарушение ПДД на Невском проспекте

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — ГИБДД Петербурга проведет расследование в связи с публикацией в интернете фотографии, на которой якобы автомобиль народного артиста РФ Михаила Боярского грубо нарушил правила дорожного движения на Невском проспекте.

«Проблема эта нам известна, мы проводим административное расследование. В случае если картинка на фото действительно имела место быть, конечно же, в отношении нарушителя будут приняты меры вне зависимости от того, кем этот нарушитель является», — сказали агентству в ГИБДД региона.

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«Для начала нужно провести необходимые процессуальные действия: установить достоверность номера автомобиля, личность водителя, отсмотреть записи камеры видеофиксации нарушений, затем опросить водителя… Это большой комплекс мероприятий, на его выполнение потребуется не один день. Только при установлении всех обстоятельств можно говорить о составлении административного протокола и наказании для нарушителя ПДД», — добавил собеседник агентства.

Кроме того, в ГИБДД сообщили, что будут проверять и достоверность снимка. Полицейские призывают автора публикации прийти в госавтоинспекцию и написать заявление о нарушении.

Сам Боярский общаться с «Интерфаксом» не стал, сказав, что занят.

На снимке, опубликованном в соцсетях во вторник, видно, как человек, похожий на народного артиста, отходит от машины, которая стоит на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Фотографию разместил очевидец нарушения, сопроводив ее следующим комментарием: «Стою на светофоре. С Большой Конюшенной выезжает “мерс” и как будто хочет развернуться по кратчайшей траектории, чтобы уехать опять на Большую Конюшенную, но вместо этого паркуется прямо на встречке. И выходит из него некто очень похожий на того, кого я привык видеть в шляпе».

Судя по фотографии, в этот раз Боярский был в берете.

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