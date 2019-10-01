Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученый NASA: жизнь на Марсе могут найти в 2021 годуНо мир к этому не готов
Фоторепортажи
18Умер Марк Захаров
10Лучший вид на Эльбрус
21:46 (мск), источник: ТАСС

Половина россиян старшего поколения пользуются интернетом

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Треть россиян старше 55 лет являются активными пользователями интернета, который им необходим чаще всего для общения в соцсетях и мессенджерах, а также для поиска нужной информации. Об этом говорится в пресс-релизе Росстата, который распространен во вторник.

Источник: Reuters

«Половина людей старшего поколения используют интернет, а треть из них являются активными пользователями. Они общаются в социальных сетях (57%), ищут информацию, связанную со здоровьем (49%), используют мессенджеры для звонков и видеосвязи (46%), анализируют данные о товарах и услугах (45%)», — говорится в пресс-релизе.

Читайте также
Век бы видеть: большинство россиян планирует прожить не меньше 87 лет

Возможностями интернета для заказа товаров или услуг онлайн пользуется только 10% представителей старшего поколения. «Среди наиболее популярных услуг — финансовые операции, в том числе банковские услуги, денежные переводы, услуги страхования, операции с ценными бумагами (46%), покупка одежды и обуви (36%), а также предметов домашнего обихода (26%). Интересно, что 73% опрошенных оплачивают свои покупки с помощью банковских карт», — выяснили в статистическом ведомстве.

Более четверти людей старше 55 лет активно пользуются возможностями онлайн-доступа к госуслугам, связанным со здравоохранением (35%), оплатой налогов и сборов (17%), а также обязательств ЖКХ (14%).

Самые распространенные компьютерные навыки, которыми овладели представители старшего поколения, связаны с работой с текстовым редактором (43%) и электронной почтой (37%).

В пресс-службе Росстата уточнили, что соответствующее исследование было проведено ведомством в конце 2018 года.

 Зачем советский ученый предлагал взорвать на Луне атомную бомбу
"Зачем полтора часа показывать, как бестолковые дамы приходят к осознанию, что их используют, насилуют и дурят"
Убит на посту. Что известно о нападении на сотрудника СК России
Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване
Персональные данные 20 млн россиян оказались в открытом доступе
РАН объяснила, почему у космонавта увеличилась голова на МКС
«Локомотив» принимает «Атлетико» в Лиге чемпионов (трансляция)
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Здоровье
Женщины чаще умирают от болезни, которая считается мужской Врачи подсознательно не замечают симптомы.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Новый RAV4 для России: раскрыты цены и комплектации В новом поколении кроссовер, выпуск которого наладят на российском заводе марки, впервые получит системы от Land Cruiser 200
Кино
Анджелина Джоли с детьми и отцом на премьере «Малефисенты 2» Родные поддержали актрису, представившую фильм, в котором она сыграла злую колдунью
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз У актрисы уже есть взрослый сын Андрей
Леди
Меган Маркл вышла в свет в платье за $148 в Йоханнесбурге Герцогиня Сассекская выбрала демократичный бренд для посещения творческих мастерских.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь