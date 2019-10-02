Высокие нагрузки и низкие зарплаты. Что дальше ждет российских медиков?

В конце августа Business FM рассказывала о том, что происходит в единственной больнице закрытого города Трехгорного в Челябинской области. Все хирурги медсанчасти написали заявления об увольнении из-за низких зарплат и высоких нагрузок: работа на несколько ставок, ночные дежурства и нехватка персонала. Вскоре появились успокаивающие новости: медиков уговорили остаться.
Спустя месяц Business FM связалась с одним из врачей, благодаря которому история получила огласку. Хирург с 30-летним стажем Станислав Редькин рассказал, что он уволен из медсанчасти.
— Меня после этих волнений уволили. Я написал заявление, но в конце этого срока нас собрали с участием мэра города, такое шоу было, где нас — всех хирургов — очень серьезно попросили не увольняться, обещали, что все проблемы будут с 1 октября решены. Честно пожали руки, а когда я в понедельник вышел на работу, сказали, что поскольку на бумажном носителе я заявление забрать не успел, значит, я уволен. Вроде как прилюдно договорились о том, что продолжаем работать, а они воспользовались ситуацией.
— Что ваши коллеги говорят по поводу зарплат? У них что-то изменилось?
— С 1 октября обещали на 4,3% оклады поднять.
— То есть, как вы говорили, в Челябинской области у врача оклад 22 тысячи рублей, а у вас было 7 тысяч 800 рублей, примерно вот на таком же уровне и у ваших коллег тоже…
— У рядовых сотрудников пониже было: около 7 тысяч 200 рублей. Но сейчас на 4% как поднимут, как заживут!
— Есть ли дефицит врачей на данный момент?
— Да он никуда не делся, он усугубился только.
— То есть, несмотря на то, что не хватает врачей, все равно вот так вот с вами поступили?
— В качестве меры устрашения в отношении всех других сотрудников: «Будете много выступать — вас тоже уволим».
Еще одна история. Середина сентября, Великий Новгород. Сотрудники детской областной больницы объявили, что будут выполнять только обязанности, прописанные в трудовом договоре. Из-за нехватки персонала приходится работать на двух-трех ставках. Заведующий ЛОР-отделением Руслан Уразгалиев рассказывал, что руководство больницы сначала уволило нескольких врачей, а потом сократило эти штатные единицы. Сейчас врачи пытаются восстановиться через суд. Но зарплаты, которые им предлагают, далеки от тех, что должны быть по майским указам, говорит Уразгалиев.
— Они пытались предложить нам мировое соглашение. Врачей сократили, и теперь они готовы вроде бы взять их обратно, но на новых условиях труда: не на дневную работу, а на ночную, то есть быть дежурантами. Нас это не устраивает. Предположим, врач согласен стать дежурантом. Какие у него будут условия труда? Ну, понимаете, говорят, у нас сложная система оплаты. Я это все понимаю, говорю, вы принимаете на тех условиях, которые вы приложили к материалу дела, ночью он будет получать 19 тысяч рублей включая налоги, так? Они говорят, что да. Среднее по региону — 30 тысяч 500 рублей. По президентским указам врач должен получать 200% от средней по региону, то есть получается 61 тысяча рублей. Мы им озвучили эту цифру. Мы готовы пойти вам на встречу, если вы выполните президентские указы. Но нас руководство подняло на смех, сказало, что таких зарплат нигде нет, и вообще ни у кого нет.
— Дефицит врачей так и остается?
— Никто не устраивается на работу, а по-прежнему каждую неделю один-три человека увольняются из больницы.
За последние месяцы «итальянские забастовки» объявляли медики в Петрозаводске, Пензе, Орле, Новгородской области, к массовому увольнению были готовы хирурги в Нижнем Тагиле. И везде претензии схожие: нехватка персонала, низкие заплаты. Притом что в конце августа президент уже проводил совещание по теме здравоохранения. Давались указания принять меры, но, по словам врачей, на местах с тех пор не изменилось ничего.