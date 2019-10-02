Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американца забодал бизон в паркеОн вернулся с невестой. Бизон их ждал
Фоторепортажи
20Турецкие Мальдивы: озеро Салда
11Белая смерть: как спасти коралловые рифы
21:16 (мск), источник: РИА Новости

Ученый назвал города, где из-за изменения климата тает многолетняя мерзлота

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Многолетняя мерзлота уже начала таять из-за глобального потепления, самое быстрое таяние наблюдается на границе мерзлоты, в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

Источник: РИА "Новости"

В конце сентября был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) «Океан и криосфера в меняющемся климате», одним из авторов которого является Екайкин.

Авторы доклада предполагают, что к 2100 году многолетняя мерзлота может в среднем оттаять на 3−4 метра. Более 50% территории России находится в зоне криосферы — многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лед.
Читайте также
Ученые описали будущее Сибири после глобального потепления

«Глубина протаивания мерзлоты будет неравномерной. Она активно будет таять по краям. Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу ее нет. Везде будет увеличиваться глубина сезонного протаивания. Сейчас вблизи границы мерзлоты — Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский», — сказал Екайкин.

Он отметил, что к концу XXI века граница мерзлоты отойдет дальше на север, в зоне таяния будут уже Игарка, Якутск, Магадан.

Екайкин добавил, что в зоне мерзлоты также находятся Норильск, Салехард, Якутск, Оймякон, Тикси.

Читайте также

Могилы на Шпицбергене обнажаются из-за таяния вечной мерзлоты
Во время загрузки произошла ошибка.
3 сентября© Ньюстюб
 Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу имплантатам
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
«Не разделяю восторгов»: Путин — о выступлении Греты Тунберг
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 предъявили обвинение
Российские пограничники открыли огонь по кораблю из КНДР
Путин сделал замечание журналисту NBC за искажение своих слов
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Путин проведет посвященное медицине заседание Госсовета
Бездомная из России произвела фурор своим голосом в метро США
Здоровье
В Москве женщина умерла из-за пластической операции Заведено уголовное дело.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Водитель шокировал полицию «царь-грыжей» на колесе (фото) По требованию полицейского водитель немедленно направился в шиномонтаж для установки новой покрышки
Кино
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС Комик заключил эксклюзивный контракт с телеканалом
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
Бывшая теща Хабенского показала его фото с сыном В сети появились редкие кадры.
Леди
Чувственная Светлана Ходченкова украсила обложку глянца Актриса снялась в чувственной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь