21:16 (мск), источник: РИА Новости
Ученый назвал города, где из-за изменения климата тает многолетняя мерзлота
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Многолетняя мерзлота уже начала таять
В конце сентября был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) «Океан и криосфера в меняющемся климате», одним из авторов которого является Екайкин.
«Глубина протаивания мерзлоты будет неравномерной. Она активно будет таять по краям. Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу ее нет. Везде будет увеличиваться глубина сезонного протаивания. Сейчас вблизи границы мерзлоты — Воркута, Салехард, Чита,
Он отметил, что к концу XXI века граница мерзлоты отойдет дальше на север, в зоне таяния будут уже Игарка, Якутск, Магадан.
Екайкин добавил, что в зоне мерзлоты также находятся Норильск, Салехард, Якутск, Оймякон, Тикси.