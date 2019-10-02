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05:23 (мск), источник: Ведомости

NASA ведет переговоры о местах на «Союзах» для полетов к МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведет переговоры с «Роскосмосом» о закупке дополнительных мест на кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию после весны 2020 г.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максима Харламова.

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В 2011 г. американскую многоразовую пилотируемую транспортную систему Space Shuttle вывели из эксплуатации. После этого экипажи на МКС доставляли только российские корабли «Союз». В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от Boeing.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщал, что старт первого корабля Starliner без экипажа запланирован на 28 октября, но срок могут перенести на более поздний.

В августе генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявлял журналистам, что полеты европейских космонавтов на МКС могут продолжать осуществляться на российских кораблях «Союз», если будет достигнута соответствующая договоренность с «Роскосмосом». До этого руководитель постоянного представительства Европейского космического агентства в Москве Рене Пишель заявил о прекращении полетов на «Союзах» и дальнейшем использовании американских кораблей.

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