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10:13 (мск), источник: BBC News Русская служба

Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

В Тбилиси умер грузинский композитор Гия Канчели, ему было 84 года. Канчели писал музыку для театра и кино, в частности для фильмов Георгия Данелия «Не горюй», «Мимино» и «Кин-дза-дза», он также автор больших симфонических произведений.

Источник: РИА "Новости"

Информацию о смерти Канчели подтвердили в семье композитора. Американское посольство в Грузии уже опубликовало сообщение с соболезнованиями.

«Сегодня мир потерял легендарного композитора Гию Канчели. Его музыка превзошла время и культуру, и она будет жить вечно. Сегодня, как никогда, желтые листья кажутся молчаливыми», — говорится в сообщении. «Желтые листья» — одна из музыкальных тем к фильму «Мимино».

«Всю свою сознательную жизнь я провел вместе с Гией Канчели. Он был величайшим композитором. Наверное так, как Гия Канчели никто не умел создавать ту музыку, которая нужна кино. Он был почти неизменным композитором моих фильмов. Я очень опечален. Мировое кино потеряло величайшего композитора и человека», — поделился с Би-би-си грузинский режиссер и народный артист СССР Эльдар Шенгелая.

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Гия Канчели — народный артист Грузинской ССР, народный артист СССР и обладатель премии «Ника» за лучшую музыку к фильму.

«Нику» Канчели получил за музыку к «Кин-дза-дза». За музыку к «Мимино» он призов не получил, зато получил поистине всенародную любовь.

Основная музыкальная тема фильма — песня «Чито-Гврито» в исполнении Вахтанга Кикабидзе. Канчели не считал ее выдающимся произведением. Композитор даже говорил, что вообще не стал бы писать эту композицию, если бы знал, что она будет так прочно с ним ассоциироваться.

Гия Канчели родился 10 августа 1935 года в Тифлисе (нынешнем Тбилиси) в семье врача.

Окончил музыкальную школу, но по первому образованию — геолог. А вот уже после университета поступил в Тбилисскую консерваторию, которую окончил в 1963 году по классу композиции.

С 1991 года Канчели жил в Берлине, а с 1995 года — в Антверпене по приглашению Королевского филармонического оркестра Фландрии.

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Он автор не только музыки к кинофильмам и спектаклям, но и большого количества симфонических произведений, исполняемых на сценах Грузии и других стран мира.

За свою Четвертую симфонию «Памяти Микеланджело» Канчели был удостоен Государственной премии СССР в 1976 году.

В одном из интервью Канчели как-то сказал, что «Не горюй!» — это девиз его жизни.

Гия Канчели
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