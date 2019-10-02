Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Информацию о смерти Канчели подтвердили в семье композитора. Американское посольство в Грузии уже опубликовало сообщение с соболезнованиями.
«Сегодня мир потерял легендарного композитора Гию Канчели. Его музыка превзошла время и культуру, и она будет жить вечно. Сегодня, как никогда, желтые листья кажутся молчаливыми», — говорится в сообщении. «Желтые листья» — одна из музыкальных тем к фильму «Мимино».
«Всю свою сознательную жизнь я провел вместе с Гией Канчели. Он был величайшим композитором. Наверное так, как Гия Канчели никто не умел создавать ту музыку, которая нужна кино. Он был почти неизменным композитором моих фильмов. Я очень опечален. Мировое кино потеряло величайшего композитора и человека», — поделился с Би-би-си грузинский режиссер и народный артист СССР Эльдар Шенгелая.
Гия Канчели — народный артист Грузинской ССР, народный артист СССР и обладатель премии «Ника» за лучшую музыку к фильму.
«Нику» Канчели получил за музыку к «Кин-дза-дза». За музыку к «Мимино» он призов не получил, зато получил поистине всенародную любовь.
Основная музыкальная тема фильма — песня «Чито-Гврито» в исполнении Вахтанга Кикабидзе. Канчели не считал ее выдающимся произведением. Композитор даже говорил, что вообще не стал бы писать эту композицию, если бы знал, что она будет так прочно с ним ассоциироваться.
Гия Канчели родился 10 августа 1935 года в Тифлисе (нынешнем Тбилиси) в семье врача.
Окончил музыкальную школу, но по первому образованию — геолог. А вот уже после университета поступил в Тбилисскую консерваторию, которую окончил в 1963 году по классу композиции.
С 1991 года Канчели жил в Берлине, а с 1995 года — в Антверпене по приглашению Королевского филармонического оркестра Фландрии.
Он автор не только музыки к кинофильмам и спектаклям, но и большого количества симфонических произведений, исполняемых на сценах Грузии и других стран мира.
За свою Четвертую симфонию «Памяти Микеланджело» Канчели был удостоен Государственной премии СССР в 1976 году.
В одном из интервью Канчели как-то сказал, что «Не горюй!» — это девиз его жизни.