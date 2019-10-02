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12:00 (мск), источник: РИА Новости

Умер чешский певец Карел Готт

ПРАГА, 2 окт — РИА Новости. Прославленный певец Карел Готт, которого во многих странах мира называли «чешским соловьем», скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет, сообщила журналистам его пресс-секретарь Анета Штольцова.

Источник: Reuters

«Карел Готт скончался перед полуночью в окружении членов своей семьи», — сказала Штольцова.

В начале сентября Готт в последний раз пообщался с журналистами, рассказав, что врачи диагностировали у него острую лейкемию и что он начинает амбулаторное лечение.

В ноябре 2015 года у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После серьезного годичного лечения он неоднократно пытался вернуться к эстрадной деятельности, несколько раз выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов. В июле этого года Готт отметил свое 80-летие, но юбилейный концерт, как и ряд концертов ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.

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По данным местных СМИ, Карел Готт, наряду с хоккеистом Яромиром Ягром, являлся самым популярным гражданином Чехии. В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков. У артиста подрастают две дочери, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. Вместе со старшей, Шарлоттой, Готт снялся в фильме «Децибелы любви», записал две песни к фильмам-сказкам, а также исполнил песню «Сердца не гаснут» на одной из радиостанций.

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В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов, у него в России множество поклонников. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его «золотые диски».

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Большой популярностью в мире пользуются песни в исполнении Готта из знаменитого чешско-немецкого фильма «Три орешка для Золушки». Кроме того, в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из известного в десятках стран многосерийного мультфильма «Пчелка Майя».

Карел Готт
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